Steam Deck пропрацює на повному заряді акумулятора лише 2 години

Йдеться про автономність у важких AAA-іграх із просунутою графікою. У простих інді-проектах консоль працюватиме довше.





Про це повідомив чоловік, який потрапив до числа тестерів Steam Deck. Він також додав, що максимально можливий час роботи на 100% заряд батареї – 5 годин.

Крім того, він поділився такою інформацією: