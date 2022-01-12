Hardnews

Steam Deck пропрацює на повному заряді акумулятора лише 2 години

12.01.2022
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Steam Deck

Йдеться про автономність у важких AAA-іграх із просунутою графікою. У простих інді-проектах консоль працюватиме довше.


Про це повідомив чоловік, який потрапив до числа тестерів Steam Deck. Він також додав, що максимально можливий час роботи на 100% заряд батареї – 5 годин.

Крім того, він поділився такою інформацією:

  • Консоль затримали через бажання Valve випустити максимально якісний пристрій зі стабільною ОС.
  • На жаль, незважаючи на такий тривалий час розробки, інженери та програмісти, як і раніше, не впевнені в тому, що SteamOS 3.0 виявиться повністю стабільною. Ймовірно, її «допилюватимуть» вже після виходу Steam Deck.
  • Час завантаження ігор з твердотільного накопичувача SSD або картки SD повністю збігається. Різниці немає.
  • У Steam Deck додадуть можливість швидкого відновлення гри, як у консолей Xbox Series S та Xbox Series X.

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12.01.2022
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