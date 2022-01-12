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Steam Deck пропрацює на повному заряді акумулятора лише 2 години
Йдеться про автономність у важких AAA-іграх із просунутою графікою. У простих інді-проектах консоль працюватиме довше.
Про це повідомив чоловік, який потрапив до числа тестерів Steam Deck. Він також додав, що максимально можливий час роботи на 100% заряд батареї – 5 годин.
Крім того, він поділився такою інформацією:
- Консоль затримали через бажання Valve випустити максимально якісний пристрій зі стабільною ОС.
- На жаль, незважаючи на такий тривалий час розробки, інженери та програмісти, як і раніше, не впевнені в тому, що SteamOS 3.0 виявиться повністю стабільною. Ймовірно, її «допилюватимуть» вже після виходу Steam Deck.
- Час завантаження ігор з твердотільного накопичувача SSD або картки SD повністю збігається. Різниці немає.
- У Steam Deck додадуть можливість швидкого відновлення гри, як у консолей Xbox Series S та Xbox Series X.
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