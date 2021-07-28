На якій руці носять годинник чоловіки, на який жінки, згідно етикету

Без такого зручного аксесуара, як годинник складно обійтися навіть зараз, коли з’явилися мобільні телефони, що дозволяють завжди бути в курсі точного часу. Діставати з кишені смартфон не завжди зручно, а кинути погляд на наручний хронометр справа проста і не потребує багато часу. Але на якій руці потрібно носити годинник правильно, на правій або на лівій?





Традиційно, люди носять годинник на лівому зап’ясті. Це пов’язано з історією, коли годинник були кишеньковими. Їх носили виключно в «лівих» кишенях одягу, що пояснюється великою зручністю – права рука весь час зайнята, а ліва зайнята менше. Пізніше поширення набув наручний годинник і теж «прижився» на лівій руці, що також пов’язано з великою зручністю носіння. Крім того, більшість людей є правшами, у яких ліва рука менш розвинена і менш завантажена роботою.

Варто відзначити, що наручний годинник був виключно чоловічим аксесуаром аж до початку 20 століття. Потім, його почали носити і жінки і теж на лівому зап’ясті. Однак, пані люблять експериментувати і поступово годинник став прикрашати і праві зап’ястя модниць. У той же час етикет наказує носіння годинника на лівій руці, але порушення цього правила не вважається грубим проступком.

У різних країнах є свої погляди на те, як носити годинник. Так в Китаї і Індії є забобони, які наказують носіння годинника тільки на правій руці. Якщо ж відкинути забобони, то можна усвідомити тільки одне – носити годинник потрібно так, як це зручно саме вам і ніхто не зможе засудити вас за це.