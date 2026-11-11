Xiaomi 18T отримає серйозні оновлення, головне з яких — 200-мегапіксельна камера Leica

Xiaomi 18T може стати одним із найцікавіших смартфонів преміального середнього класу цього року. За останніми чутками, новинка отримає 200-мегапіксельну основну камеру з брендуванням Leica та надзвичайно швидкий OLED-дисплей із частотою оновлення 185 Гц.

Xiaomi 17T вийшов лише в травні, тож до офіційної презентації Xiaomi 18T, імовірно, залишається ще кілька місяців. Проте, як свідчить свіжа інформація від інсайдера @Gadgetsdata, смартфон може отримати одразу кілька вагомих оновлень.

Згідно з витоком, Xiaomi й надалі оснащуватиме телефон трьома тиловими камерами з брендуванням Leica, але дві з них матимуть значно вищу роздільну здатність, ніж раніше. Компанія нібито планує встановити 200-мегапіксельну основну камеру навіть у базову модель серії T. Її доповнять надширококутний модуль на 50 Мп і перископний телеоб’єктив на 50 Мп, а фронтальна камера, як очікується, збереже сенсор на 32 Мп.

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Помітно покращиться й екран. Частота оновлення панелі LTPS OLED, за наявними даними, зросте зі 120 до 165 Гц у звичайному режимі та навіть до 185 Гц в іграх, які це підтримують. Сканер відбитків пальців буде вбудований у дисплей.

Усередині смартфона нібито працюватиме MediaTek Dimensity 8600 — ще не анонсований ARM-чип, який також має отримати низку суттєвих покращень. За словами інсайдера, корпус Xiaomi 18T сертифікований за стандартом IP69, тобто захищений від води. Пристрій постачатиметься з Android 17.

Розчаровує те, що Xiaomi, схоже, і далі використовуватиме порт USB-C з підтримкою лише USB 2.0, а це обмежує швидкість передачі даних до 480 Мбіт/с.

До запуску може залишатися ще понад пів року, і плани Xiaomi за цей час можуть змінитися, тому до цих чуток варто ставитися з обережністю.