В LG працюють над створенням планшета на базі процесора від Qualcomm

Нещодавно з’явилась інформація про те, що компанія LG розробляє новий девайс – очікуємо на планшет у найближчі кілька місяців. Пристрій помітили в технічних документах під назвою 10A30Q.





Важливим фактором для майбутніх покупців стане дизайн та ергономіка моделі – товщина нового планшету LG не перевищуватиме 7,1 міліметра. Судячи з витіків, відомо, що планшет працюватиме на базі сучасного процесора Snapdragon 680. Його продуктивності буде вдосталь для виконання більшості завдань, проте в ролі ігрового девайса планшет сприймати не варто.

Відеоприскорювач Adreno 610 спроможний відтворювати відео високої якості, завантажувати фото- та відеоредактори, а також дозволяє розважатись у простеньких невимогливих іграх. Відсутність модуля 5G в процесорі вказує на те, що з’єднання з мережею відбуватиметься через LTE або Wi-Fi. Планшет з маркетинговою назвою Jetta матиме 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ вбудованої.

Оскільки співробітники LG були залучені у розробці технології дисплею IPS, маємо надію, що 10,4-дюймовий екран набуде вражаючої якості. Такі екрани повністю позбавлені мерехтіння, тож вплив на зір та відчуття втоми будуть мінімальними. Роздільна здатність дисплею становитиме 2000*1200 пікселів, тому зображення напевне буде деталізованим та чітким. Планшет LG Jetta буде зручно використовувати удвох, адже матриця матиме широкі кути огляду, під якими зображення не темнітиме.

З обох боків передбачено по одному об’єктиву: на 8 мегапікселів основний модуль та 5 мегапікселів фронтальний. Програмним забезпеченням планшета слугуватиме сучасна версія операційної системи Android 12.

Перспективи цього проєкту видаються туманними, адже ринок планшетів наразі переживає падіння попиту, до того ж найближчим часом буде презентовано бюджетні новинки від Apple та Samsung, які напевно складуть девайсу від LG серйозну конкуренцію. Проте саме конкуренція може призвести до зниження цін на планшети у 2022 році.