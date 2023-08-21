Відомі ціни на глобальні версії Xiaomi 13T та 13T Pro

Це ж джерело, до речі, надало дані для європейського та британського ринків. Повідомляється, що компанія готує дешеву версію пристрою з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої.

За даними інсайдера billbil_kun, Xiaomi переглянула ціни у бік зниження для ринку Великобританії. Так, Xiaomi 13T Pro, за чутками, коштуватиме £699, що відповідає ціні його попередника та Xiaomi 11T Pro.

Хоча джерело не надало ціни для моделі в євро, стверджується, що Xiaomi запропонує той самий апарат з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ вбудованої пам’яті за 999 євро. У порівнянні з цим, Xiaomi 13T, очікується, коштуватиме £549 у Великій Британії та €649 у країнах Єврозони. Обидва з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішнього накопичувача.