Стало відомо, наскільки сильно в Росії подорожчали смартфони

Товарний агригатор Price.ru розповів про те, наскільки сильно в Росії подорожчали смартфони. Порівнювалися ціни на 23 лютого та 15 березня.





Так, наприклад, смартфони найпопулярнішого у світі виробника – корейської компанії Samsung – у Росії за останні три тижні подорожчали в межах від 12% до 42%. Найбільше в ціні додала модель середнього класу Galaxy A52 у версії з постійним накопичувачем на 128 Гбайт, яка тепер коштує 32200 рублів. Цей же гаджет у варіанті з 256 Гбайт пам’яті подорожчав на 39% – до 36 700 рублів.

Найменше подорожчала топова модель Galaxy S22 Ultra, якій дорожчати і так вже більше нікуди – тепер апарат коштує шалені 140 000 рублів, що на 12% вище за цінник тритижневої давності. Смартфони іншої популярної в Росії марки – китайської Xiaomi – подорожчали на 12-24%. Тут найбільше додав продуктивний апарат Xiaomi Poco X3 Pro у версії 8/256 Гбайт.

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