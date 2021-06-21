Чи правда, що через вебкамеру на ноутбуці за вами можуть стежити

Однією з найпоширеніших легенд, пов’язаних з комп’ютером, є стеження за людиною через веб-камеру. Через це у деяких людей розвивається справжнісінька параноя. Наскільки вона виправдана і чи варто заклеювати об’єктив ізолентою? Докладну відповідь на дане питання ви знайдете в цій статті.





Наскільки реальним є стеження через вебку

В теорії реальна на всі 100%. Дійсно, якщо встановити на комп’ютер потенційної жертви шкідливе ПО, то можна з легкістю підглядати за нею через об’єктив вебки. Однак, навряд чи хтось буде займатися цим, щоб стежити за середньостатистичним користувачем, що живе звичайним життям. Просто тому що він не робить нічого такого, що могло б зацікавити зловмисника.

Проте, якщо іноді ви все-таки займаєтеся чимось, що краще не бачити стороннім людям, ось, що потрібно зробити, щоб максимально убезпечити себе від стеження через вебку:

Відверніть веб-камеру або заклейте її скотчем. Найпростіший і найдієвіший спосіб. Так зловмисник ніяк не перегляне зображення з вебки;

Не сидіть на потенційно небезпечних сайтах і не переходьте за посиланнями від незнайомих людей. Це найлегший спосіб підчепити шкідливе ПО на комп’ютер;

Встановіть антивірус. Людям, які не надто довіряють своїй чуйці і не завжди можуть визначити сайт, на який краще не варто заходити, рекомендуємо встановити антивірус. Навіть безкоштовний софт при спробі увійти на нього видасть попередження. До того ж, варто регулярно проводити сканування ПК.

Тепер пора розповісти про ознаки, що вказують на стеження через вебку:

Індикатор постійно горить. Багато веб-камер оснащені спеціальним світлодіодом, який активізується в момент запису. Якщо ви самі не запускали програму, яка використовує пристрій, то хтось зробив це за вас;

Комп’ютер гальмує і зависає відразу ж після включення. Деякі шпигунські програми вміють вести запис з вебки без активації світлодіода, тому користуючись попереднім способом не вийде зрозуміти – шпигує хтось чи ні. А ось мимовільні зависання комп’ютера і довга прогрузка після включення вказують на те, що разом з ним запускаються якісь сторонні програми.

У разі, якщо спостерігається одна з двох вищевказаних ситуацій, рекомендуємо перевірити комп’ютер антивірусом або по-старому перевстановити Windows. Так точно вийде позбутися всього шкідливого ПЗ.