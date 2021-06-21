Експерти розповіли, чи потрібно насправді вимикати комп’ютер чи ноутбук на ніч

Практично всі досвідчені користувачі не вимикають комп’ютер взагалі. Він працює днями, місяцями і навіть роками.





Часто проходимо повз вікна одного банку ввечері – у них всі комп’ютери включені і заставка ще від Windows 7. Тобто, можливо комп’ютер працює ще з тих років.

Але як правильно? Давайте розбиратися.

Чому багато хто не вимикають комп’ютер?

1. Багаторічний досвід показав, що якщо комп’ютер постійно включений, то ризик збоїв буде менше, ніж його постійно включати і вимикати.

За фактом, деталі всередині ПК тримаються «в тонусі», а часте включення комп’ютера загрожує різними стрибками напруги і збільшує зношення деталей через зміну температур.

Але з іншого боку, у кожній деталі є термін напрацювання годин, однак у сучасних комп’ютерів цей термін такий великий, що ПК набагато швидше застаріє морально, ніж деградує фізично.

2. Часті включення комп’ютера шкодять SSD накопичувача якщо активована опція швидкого запуску в Windows.

Адже SSD має обмежений ресурс роботи за кількістю циклів запису, а при виключенні, операційна система вивантажує весь поточний сеанс на диск, щоб потім завантажитися швидше.

3. Комп’ютер працює як сервер (постійно підключений до мережі і дані на його дисках використовуються кимось ще) або ж потрібен епізодично по кілька разів на день.

4. Як це парадоксально б не звучало, але старому комп’ютеру часте включення шкідливо, а новий таким чином можна «поганяти» поки він на гарантії.

Але давайте не будемо «як всі», а помислимо логічно. В яких випадках, все таки варто вимикати комп’ютер:

1. Шум вентиляторів заважає відпочивати. Ось у мене так і я вимикаю ПК виключно з цієї причини.

2. У вас нестабільне електроживлення в будинку. Блимає світло, перегорають часто лампочки. За фактом, тут потрібне джерело безперебійного живлення, яке згладжує імпульси, але не у всіх воно є.

3. Ви хочете зменшити зношення жорсткого диска (HDD) і системи охолодження. Чим довше вони крутяться, тим сила тертя губить їх.

4. Ноутбук точно варто вимкнути, це збереже ресурс батареї. Саме вимкнути, а не переводити в сплячий режим, в якому все одно йде витрата батареї. Можна розвести холівар: мовляв, якщо ноутбук підключений до джерела живлення, то акумулятор як би працює «в запасі». Однак, це залежить від контролера, як він себе поведе.

5. Ви хочете заощадити трохи на електриці. Але заощадите ви тільки якщо у вас ЕПТ монітор і потужний комп’ютер.

6. Ви не користуєтеся комп’ютером щодня.

Висновок: вимикати на ніч не потрібно, якщо не співпали останні 6 пунктів, однак якщо ви користуєтеся комп’ютером рідко, то вимкнути його все-таки варто.

До речі – а перезавантаження, хоча б раз в день (якщо ви не відключаєте ПК) дуже навіть корисне, а ось сплячий режим може привести до того, що в один прекрасний день ви не розбудите систему, а якщо у вас були не збережені дані, то ви можете їх втратити.