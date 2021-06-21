В чому основна відмінність між USB 3.1, USB 3.2 і USB-C

Технологія USB 3.1 присутня в житті багатьох користувачів, просто не всі в неї вникають. Розповідаємо про зміни в сфері USB-підключень і різниці між USB 3.1, USB 3.2 і USB-C.





Універсальна послідовна шина USB – це роз’єм і відповідний йому штекер для з’єднання двох обчислювальних пристроїв, наприклад, ПК з геймпадом або камерою.

Роком появи USB став 1995-й. До цього власникам комп’ютерів доводилося використовувати безліч різних портів – паралельні, послідовні, PS / 2, DIN та ін. Звичайно, ні про яку зручність – і тим більше універсальність – мови в той час не йшло. Тільки з введенням USB виробники техніки змогли прийти до єдиного стандарту підключень.

Трохи цифр

Офіційно представлена ​​в липні 2013 року, технологія USB 3.1 змінила USB 3.0. Форма і фізичні габарити роз’єму залишилися колишніми, але швидкість роботи з даними істотно зросла. З того часу почалася плутанина в назвах і швидкісних показниках роз’ємів, що використовують споріднені технології. Деякі люди до цих пір не бачать відмінностей між USB 3.0, USB 3.1 і USB 3.2 і використовують ці поняття як взаємозамінні (принаймні в повсякденному житті).

В офіційній угоді про назви інтерфейсів говориться наступне:

USB 3.2 Gen 1 відповідає маркуванню USB 3.0. Максимальна пропускна здатність становить 5 Гбіт / с. Відомий також під назвою SuperSpeed ​​USB.

USB 3.2 Gen 2 – це USB 3.1. Максимальна пропускна здатність – 10 Гбіт / с. Додаткове позначення – SuperSpeed ​​USB 10 Гбіт / с.

USB 3.2 Gen 2 × 2 – це USB 3.2. Максимальна пропускна здатність – 20 Гбіт / с. Додаткове позначення – SuperSpeed ​​USB 20 Гбіт / с.

Зазначені показники швидкості є теоретичними максимумами USB. У звичайних умовах вони практично не досяжні. Приріст швидкість копіювання великих файлів стає помітною в порівнянні: при використанні пристроїв з USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) виграє на тлі більш старих інтерфейсів USB 3.2 Gen 1 або USB 3.0.

В останні роки USB 3.2 Gen 2 отримує все більш широке поширення, але поки підтримується далеко не всіма пристроями. Наочний приклад зміни поколінь підключення – ноутбук Dell XPS 13. Модель XPS 13 9360 2017 року випуску поставлялася з двома портами USB 3.2 Gen 1, а моделі 2018 і 2019 років комплектувалися вже USB 3.2 Gen 2 типу USB-C (про USB-C поговоримо трохи пізніше).

Крім швидкості роботи з даними у USB 3.2 Gen 2 є ще одна важлива перевага – підтримка функції Power Delivery (прискорена подача живлення). Якщо PD присутній в обох підключених пристроях, швидкість зарядки може досягати 100 Вт через один кабель. Функція має особливе значення для зарядки великих пристроїв типу ноутбуків. Найчастіше вона реалізується в форматі роз’єму USB-C.

USB-C І USB 3.1 – це не одне і те ж

USB-C часто асоціюється з USB 3.2 Gen 2 і Gen 2 × 2. Ці поняття позначають різні речі. Літерні позначення USB – A, B, C – відносяться до фізичної форми штекерів і роз’ємів, а числові – 3.2, 3.0 та ін. – це показники передачі даних.

Зараз активно йде перехід від класичних портів USB-A, USB-B і microUSB в сторону USB-C. Він невеликий за розміром, штекер вставляється в нього будь-якою стороною.

Що стосується швидкості передачі даних, тільки на USB-C досягаються максимальні показники USB 3.2 Gen 2 × 2.

USB-A вважається застарілим інтерфейсом, але він все ще широко застосовується в ноутбуках, ПК, консолях і повербанках (хоча найчастіше всі ці пристрої поряд з USB-A обладнуються ще й USB-C).

Форма роз’єму (USB-A, USB-C та ін.) не гарантує, що в ноутбуці, смартфоні або планшеті присутня технологія USB 3.2 Gen 2. Наприклад, Microsoft Surface Book 2 отримав два порти USB-A і один USB-C, всі вони працюють відповідно до стандарту USB Gen 1, який насправді є USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), а не 3.2 Gen 2 (USB 3.1). Тобто максимальна пропускна здатність у всіх USB-інтерфейсів Microsoft Surface Book 2 дорівнює 5 Гбіт / с, що вже давно не вважається передовим показником.

Непідготовлену людину всі ці цифри миттєво зіб’ють з пантелику. Це зайвий раз доводить: щоб вибирати обладнання з останніми стандартами підключення, потрібно читати між рядків.

А як щодо Thunderbolt?

Зараз плутанина стане ще сильніше. Новий термін – Thunderbolt 3, з яким порт USB-C може мати сумісність.

Thunderbolt 3 – це технологія передачі даних, яка працює з фізичним роз’ємом USB-C і забезпечує швидкість до 40 Гбіт / с (в 4 рази вище, ніж у USB 3.2 Gen 2, і в 2 рази вище, ніж у найшвидшого USB 3.2 Gen 2 × 2). Можлива сумісність з кабелем USB 3.2 Gen 2.

Thunderbolt 3 використовується для зарядки, переміщення даних і передачі відеопотоку на додаткові зовнішні дисплеї. Всі ці функції можливі за рахунок застосування USB-C – універсального роз’єму, сумісного з попередніми поколіннями USB.

Порт USB-C може мати можливості Thunderbolt 3 або працювати тільки з USB 3.2 Gen 2. Ці нюанси вказуються виробниками в специфікаціях.