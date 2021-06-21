Як дізнатися які саме датчики є у вашому смартфоні і для чого вони потрібні

Давайте перевіримо, що цікавого у вас є в смартфоні. Кожен смартфон має безліч різних датчиків і сенсорів, про які часом і нічого не пишуть в описі.





У цій статті ми розповімо як подивитися список всіх датчиків смартфона, а потім дамо роз’яснення по найбільш популярним.

Для того, щоб дізнатися які є сенсори в пристрої потрібно встановити окрему програму. Ми знайшли безкоштовну програму «Датчікер» (можна також ввести в Play Market). Програма неймовірно проста і покаже список всіх датчиків смартфона:

На прикладі Redmi 8 – список датчиків досить пристойний. Деякі можуть помилково дублюватися.

Можна перевірити будь-який датчик – досить в нього увійти. Якщо закривати екран смартфона рукою і вибрати датчик освітленості, то ступінь засвіту датчика буде змінюватися.

Кількість датчиків залежить від моделі смартфона і його вартості. Чим дорожче, тим більше. Основні датчики такі:

– Акселерометр (G сенсор) і гіроскоп;

Акселерометр служить для підрахунку власного прискорення щодо поверхні землі, а гіроскоп визначає кут нахилу, знову ж щодо поверхні нашої планети.

Варто розуміти, що той гіроскоп, який в смартфоні відрізняється від механічного та громіздкого пристрою, який використовують в авіації, а являє собою невелику мікросхему засновану на п’єзоелектричній дії.

Призначення: гіроскоп потрібен для автоматичного повороту екрану, а акселерометр здатний рахувати наші кроки. Обидва датчики є навіть в найбільш бюджетних пристроях, а дані від них також використовуються в іграх для управління процесом гри. Також датчики використовуються для зйомки фотографій і відео. Обидва датчика розташовані всередині смартфона і візуально недоступні.

У такій мікросхемі можуть бути поєднані кілька датчиків.

– Датчик освітлення.

Являє собою фотодатчик, який розташований на лицьовій частині пристрою. Служить для автоматичного підстроювання яскравості дисплея, а в деяких моделях бере участь у зйомці фото / відео.

– Датчик наближення.

Працює в інфрачервоному режимі. Визначає відстань від смартфона до об’єкта. Наприклад, коли ви починаєте розмову смартфон розуміє що ви піднесли телефон до вуха і вимкне дисплей. Також такий датчик може визначати чи знаходиться пристрій в кишені і гасити дисплей.

Датчики наближення і освітлення знаходяться в тому місці, де динамік.

– Магнітометр або датчик Холла.

Визначає ступінь величини магнітного поля. Служить для підвищення точності GPS, а також для роботи різних додатків. З ним можна шукати приховану проводку! Чисто теоретично.

– Барометр.

Призначений для вимірювання атмосферного тиску. Як правило, присутній в дорогих смартфонах і служить також для точного визначення координат пристрою.

Також можуть зустрічатися: сканер відбитків пальця, райдужної оболонки ока, датчик серцебиття, радіації (в спец. смартфонах), датчик вологості повітря, термометр, інфрачервоний датчик особи, Lidar (далекомір).

Варто розуміти, що точність цих датчиків не претендує на еталони метрології: дані з них можуть бути спотворені різними факторами.