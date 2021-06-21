Набридли дзвінки спамерів? Ось звідки вони беруть номер телефону

Коли на телефон починають сипатися нав’язливі дзвінки від рекламників, мікрокрединих організацій та інших сумнівних підприємств, виникає закономірне питання: а звідки взагалі вони взяли ваш номер телефону? Експерт і засновник IT-компанії Involta Алекс Кінців вважає, що у великому відсотку випадків номера передають в руки спамерів самі власники.





Люди без побоювання користуються ненадійними сайтами та інтернет-сервісами, вказуючи там свої дані і не замислюючись про наслідки. Актуальний приклад – різні боти з Telegram, які видають інформацію про наявні штрафи й заборгованості, якщо ввести свій номер телефону. Користувач вказує номер, отримує бажане і навіть не підозрює про те, що власник бота збирає ці дані в бази і продає їх рекламникам і різним телефонним аферистам.

Тим же самим займаються тисячі інтернет-сайтів, на яких є форми для зворотного зв’язку. Користувач приходить на сайт за пошуковим запитом, заповнює форму і віддає свої дані в чужі руки. Відмінне джерело номерів для спамерів – це ще й майданчики оголошень. Там люди залишають свої телефони у відкритому вигляді, і їх дуже легко збирати автоматично за допомогою скриптів.

Ну і, звичайно, не варто забувати про соціальні мережі, які давно перетворилися на величезне сховище особистих даних, які може побачити буквально хто завгодно. Крім ПІБ, фотографій, місця навчання і роботи, користувачі соціальних мереж часто вказують ще й телефонні номери. Зібрати їх і зберегти через спеціальне ПЗ не складає ніяких труднощів.

Звідси висновок: якщо хочете позбутися нав’язливих дзвінків, заведіть окрему сімку для розміщення оголошень та інших активностей в інтернеті, щоб не світити в мережі свій основний номер. Ну і рекомендуємо встановити будь-який додаток блокувальник небажаних дзвінків.