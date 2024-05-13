Названо кращі Android-смартфони на травень 2024 року

Видання GameRant опублікувало список найкращих Android-смартфонів, доступних до придбання в травні 2024 року.

Найкращим варіантом на даний момент наші колеги назвали Google Pixel 8 Pro. Насамперед за свою збалансовану начинку, чудову камеру, стабільну операційну систему і зручні функції штучного інтелекту.

Серед преміальних моделей найбільш вдалим визнано Samsung Galaxy S24 Ultra, який, завдяки підтримці роботи зі стилусом, здатний замінити навіть планшет.

Asus Zenfone 10 був визнаний найкращим компактним Android-смартфоном за свій стильний дизайн і зручність використання. Своєю чергою OnePlus Open отримав звання кращого складного смартфона на Android, а Google Pixel 7a був визнаний найбільш вдалим доступним девайсом.

У топ-6 також увійшов OnePlus 12R, який був відзначений як смартфон з найкращою автономністю.