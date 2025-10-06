HUAWEI Mate 70 Pro засвітився в мережі до релізу

У соцмережі Weibo з’явилися інсайдерські фотографії ще не анонсованого HUAWEI Mate 80 Pro відразу в трьох кольорах корпусу. Зображення в деталях розкрили дизайн тильної панелі та оновленого блоку камер флагманського камерофона.

Знімки демонструють гаджет у білому, чорному та помаранчевому кольорах. Він оснащений круглим блоком камер, який явно більший, ніж у актуальної моделі. Відрізняється і компонування датчиків зображення.

За неофіційною інформацією, всі пристрої нової серії будуть оснащені процесором Kirin 9030. Версія Pro, за даними джерела, буде підтримувати функцію 100-ватної зарядки, а потужність блоку живлення базової моделі складе 66 Вт.

Ще однією відмінністю між версіями смартфона стане головний сенсор камери на 50 Мп: його розмір у Mate 80 Pro складе 1/1,3«, а у Mate 80 — 1/1,5». З особливостей моделей Mate 80 Pro+ і RS відомо лише назва основного датчика — HUAWEI SmartSens 590 (50 Мп).

Попередня дата презентації новинок — 21 жовтня, але офіційно це поки не підтверджено.