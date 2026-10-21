GeForce RTX 6060 можуть відкласти до 2029 року. Інсайдер розповів, чому PS6 може вийти раніше й виявитися потужнішою

Якщо ви чекали на нове покоління доступних відеокарт NVIDIA, готуйтеся до розчарування. За даними інсайдера Kepler_L2, дефіцит пам’яті може серйозно затримати вихід бюджетних ігрових GPU наступного покоління, а саму RTX 6060 відкласти аж до 2029 року.

Проблеми з постачанням DRAM і NAND пов’язують із зростанням попиту з боку інфраструктури штучного інтелекту. Дефіцит уже відчутно б’є по вартості та доступності відеокарт, і деякі пропозиції на GeForce RTX 5090 наблизилися до $10 000. За курсом НБУ це приблизно 449 тис. грн, тобто майже як нова квартира в невеликому місті.

За чутками, серія RTX 60 може дебютувати у 2028 році, а молодші моделі, зокрема RTX 6060, з’являться ще пізніше. Тоді проміжок між поколіннями виявиться значно довшим за звичні два роки. Для порівняння, RTX 5060 вийшла понад чотири роки після RTX 3060.

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Інсайдер також припускає, що PlayStation 6 вийде раніше за RTX 6060 і навіть може її перевершити. Теоретично за продуктивністю консоль здатна наблизитися до рівня RTX 5070 Ti, відеокарти, яка нині належить до високого цінового сегмента. Тобто консоль у такому разі стане для багатьох більш вигідним способом отримати потужну графіку, ніж збирання нового ПК.

Для українських геймерів, які вже зараз стикаються з високими цінами на комплектуючі, висновок невтішний. Тим, хто планує оновлювати комп’ютер, очікування нового покоління може розтягтися на роки, а ціни, судячи з прогнозів галузі, найближчим часом навряд чи впадуть. Втім, усе це лише чутки однієї людини, а плани NVIDIA можуть змінитися.