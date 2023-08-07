Опубліковано перше фото складаного смартфона Xiaomi

Інсайдер Panda is Bald опублікував на своїй сторінці в китайській соціальній мережі Weibo перше “живе” фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3.

Як запевняє інсайдер, спочатку зображення з’явилося в мережі, проте він опублікував його на своїй сторінці тільки після того, як переконався в справжності знімка.

Судячи з зображення, Xiaomi Mix Fold 3 отримає схожий із попередником дизайн задньої кришки та блоку камер, проте оформлення самих камер та їх розташування буде відрізнятися та нагадувати Xiaomi 13 Pro. На знімку також видно, що поряд з камерою розташувався напис, що вказує на те, що смартфон отримає камери Leica.

За чутками, Xiaomi Mix Fold 3 оснастять чотирма основними камерами, серед яких головний сенсор, ультраширококутний, перископ та телеоб’єктив. Смартфону також приписують чіп Snapdragon 8 Gen 2, швидку зарядку потужністю 67 Вт та бездротову потужністю 50 Вт.

Презентація Xiaomi Mix Fold 3 має відбутися ближче до кінця серпня, проте точна дата поки не розкривається.