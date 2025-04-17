Acer повертається на ринок смартфонів одразу з двома моделями

Легендарна Acer повернулася на ринок смартфонів з незвичайними Super ZX і Super ZX Pro – від $115. У смартфонів незвичайний дизайн і доволі цікаві характеристики.

Acer Super ZX – це смартфон початкового рівня з процесором Dimensity 6300, який працює в парі з 4 або 8 ГБ ОЗП. Ємність накопичувача становить 128 або 256 ГБ. Автономність забезпечує батарея на 5000 мА*год зі швидкою 33-ватною зарядкою.

Гаджет отримає 6,7-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю FHD+ і піковою яскравістю 800 ніт. Ззаду камера з головним модулем Sony IMX682 на 64 Мп, датчиком глибини на 2 Мп і макросенсором на 2 Мп. Селфі-камера на 13 Мп. Працює девайс на Android 15. Ціна – від $115.

Acer Super ZX Pro оснащений Dimensity 7400 і пропонується з 6, 8 або 12 ГБ ОЗП. Ємність накопичувача – 128, 256 або 512 ГБ. Батарея на 5000 мА*год підтримує дротову зарядку на 33 Вт. Екран 6,67-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю FHD+ і кадровою частотою 120 Гц.

Пікова яскравість – 1000 ніт. Ззаду камера з головним датчиком Sony-LYT882 на 64 Мп, шириком на 5 Мп і ToF-модулем на 2 Мп. Селфі-камера на 13 Мп. Є захист IP64. Ціна – від $210.