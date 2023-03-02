В Україні розробили три види роботів: два з них уже на передовій

Львівський політехнічний університет нещодавно представив три нові роботизовані платформи під назвою “Пластун”, “Терміт” та “Спектр”. Кожна з цих платформ є унікальною, і університет сподівається запустити “Пластун” у виробництво за допомогою фінансування.

Пластун: Багатофункціональна наземна роботизована платформа

Пластун – це багатофункціональна наземна роботизована платформа, здатна нести до 15 кг корисного навантаження. Вона може використовуватися для виконання цілого ряду завдань, включаючи доставку боєприпасів, розвідку, встановлення мін та нейтралізацію. Крім того, він може виконувати функції робота-камікадзе. Дальність дії робота становить 5 км, а за прохідністю він не поступається гусеничним платформам. Модульна конструкція Пластуна дозволяє швидко замінювати пошкоджені деталі, що робить його корисним інструментом у бойових діях.

Спектр: Інтелектуальний та універсальний робот

Спектр – це універсальний робот, розроблений для збору розвідданих, супроводу бойових груп, створення димової завіси та постановки мін. Робот може розвивати швидкість до 25 км/год і штовхати перед собою вантаж вагою понад 100 кг. Прототип “Спектра” вже розгорнутий на передовій .

Терміт: Руйнівна роботизована платформа

Терміт конструктивно схожий на Спектр і може мати корисне навантаження до 50 кг. Він також може функціонувати як робот-камікадзе. В даний час 10 прототипів Терміту проходять випробування на передовій.

Загалом ці три роботизовані платформи здатні змінити методи ведення бойових дій. Завдяки своїм унікальним функціям та можливостям вони, безперечно, стануть цінними інструментами для військових операцій.