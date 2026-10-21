Выпуск GeForce RTX 6060 могут отложить до 2029 года. Инсайдер рассказал, почему PS6 может выйти раньше и оказаться более мощной

Если вы ждали появления нового поколения доступных видеокарт NVIDIA, приготовьтесь к разочарованию. По данным инсайдера Kepler_L2, дефицит памяти может серьезно задержать выход бюджетных игровых графических процессоров следующего поколения, а саму RTX 6060 отложить аж до 2029 года.

Проблемы с поставками DRAM и NAND связывают с ростом спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта. Дефицит уже ощутимо сказывается на стоимости и доступности видеокарт, и некоторые предложения на GeForce RTX 5090 приблизились к отметке в 10 000 долларов. По курсу НБУ это примерно 449 тыс. грн, то есть почти как новая квартира в небольшом городе.

По слухам, серия RTX 60 может дебютировать в 2028 году, а более доступные модели, в частности RTX 6060, появятся ещё позже. Тогда промежуток между поколениями окажется значительно длиннее привычных двух лет. Для сравнения: RTX 5060 вышла более чем через четыре года после RTX 3060.

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Инсайдер также предполагает, что PlayStation 6 выйдет раньше, чем RTX 6060, и даже может превзойти её. Теоретически по производительности консоль способна приблизиться к уровню RTX 5070 Ti — видеокарты, которая в настоящее время относится к высокому ценовому сегменту. То есть в таком случае консоль станет для многих более выгодным способом получить мощную графику, чем сборка нового ПК.

Для украинских геймеров, которые уже сейчас сталкиваются с высокими ценами на комплектующие, вывод неутешителен. Тем, кто планирует обновлять компьютер, ожидание нового поколения может растянуться на годы, а цены, судя по прогнозам отрасли, в ближайшее время вряд ли упадут. Впрочем, всё это лишь предположения одного человека, а планы NVIDIA могут измениться.