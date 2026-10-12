Самая емкая батарея в истории OnePlus и более 5,6 млн баллов в AnTuTu. На что способен новый OnePlus 16

OnePlus представила в Китае флагман OnePlus 16. Внешне смартфон практически не изменился, зато его «начинку» обновили кардинально. Основной упор компания сделала на производительность, особенно в играх, автономность и камеры.

Производительность и экран

В основе смартфона лежит новый Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленный по 2-нм технологическому процессу. По данным производителя, в тесте AnTuTu OnePlus 16 набирает 5 633 288 баллов, а в поддерживаемых играх, таких как PUBG Mobile или Naruto Mobile, обеспечивает до 185 кадров в секунду.

Экран здесь — 6,78-дюймовый OLED BOE X4 с разрешением 2771 × 1272 пикселей. Частота обновления достигает 165 Гц в обычных сценариях и 185 Гц в поддерживаемых играх, а рамки вокруг дисплея имеют ширину всего 1,15 мм.

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Аккумулятор емкостью 9000 мА·ч

Смартфон получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 9000 мА·ч — самый ёмкий среди флагманов OnePlus. Для сравнения: у OnePlus 15 он составлял 7300 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт. Отдельный чип управления питанием от Oppo призван повысить энергоэффективность и сохранить ресурс батареи при длительном использовании.

Камеры

В этом году OnePlus обещает заметный прогресс в области фотографии. Основной модуль построен на 200-мегапиксельном сенсоре Samsung ISOCELL HPE формата 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/1,6. Его дополняют 50-мегапиксельный перископ на сенсоре IMX882 с тройным оптическим зумом и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп, а за обработку снимков отвечает движок Oppo Lumo.

Другие особенности

Среди прочих деталей стоит отметить стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, усовершенствованный линейный вибромотор и трёхдиапазонный GPS. Порт USB-C соответствует стандарту USB 3.2 Gen 1, а корпус защищен от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. В серебристой версии задняя панель имеет декоративную подсветку, которая может оповещать о звонках, сообщениях и игровых событиях. Смартфон работает на ColorOS 17 на базе Android 17.

Цены

Память Цена в Китае В долларах В гривнах (приблизительно) 12/256 ГБ 5 699 йен ≈ 852 доллара ≈ 38 180 грн 12/512 ГБ 6 499 йен ≈ 971 долл. ≈ 43 540 грн 16/512 ГБ 7 199 йен ≈ 1 075 долларов ≈ 48 230 грн 16/1 ТБ 8 199 йен ≈ 1 225 долларов ≈ 54 930 грн

О выходе OnePlus 16 в других регионах компания пока не сообщила. Как отмечалось ранее, OnePlus больше не выпускает новые устройства в Европе, поэтому в Украине смартфон, скорее всего, можно будет купить только через серый импорт, а цена будет выше, чем в Китае.