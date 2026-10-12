Найбільша батарея в історії OnePlus і понад 5,6 млн балів в AnTuTu. Що вміє новий OnePlus 16

OnePlus представила в Китаї флагман OnePlus 16. Зовні смартфон майже не змінився, зате начинку оновили кардинально. Головні акценти компанія зробила на продуктивності, особливо в іграх, автономності та камерах.

Продуктивність і екран

В основі смартфона лежить новий Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, виготовлений за 2-нм техпроцесом. За даними виробника, в AnTuTu OnePlus 16 набирає 5 633 288 балів, а в сумісних іграх, як-от PUBG Mobile чи Naruto Mobile, утримує до 185 кадрів на секунду.

Екран тут 6,78-дюймовий OLED BOE X4 з роздільністю 2771 × 1272 пікселів. Частота оновлення сягає 165 Гц у звичайних сценаріях і 185 Гц у підтримуваних іграх, а рамки довкола дисплея мають ширину лише 1,15 мм.

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Батарея на 9000 мА·год

Смартфон отримав кремній-вуглецевий акумулятор на 9000 мА·год, найбільший серед флагманів OnePlus. Для порівняння, у OnePlus 15 було 7300 мА·год. Підтримується дротова зарядка на 100 Вт і бездротова на 50 Вт. Окремий чип керування живленням від Oppo має підвищувати енергоефективність і берегти ресурс батареї при тривалому використанні.

Камери

Цього року OnePlus обіцяє помітний прогрес у фото. Основний модуль побудований на 200-мегапіксельному сенсорі Samsung ISOCELL HPE формату 1/1,4 дюйма з діафрагмою f/1.6. Його доповнюють 50-мегапіксельний перископ на сенсорі IMX882 з триразовим оптичним зумом і 50-мегапіксельна надширококутна камера. Фронтальна камера теж має 50 Мп, а за обробку знімків відповідає рушій Oppo Lumo.

Інші особливості

Серед інших деталей варто назвати стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитків під екраном, покращений лінійний вібромотор і трисмуговий GPS. Порт USB-C відповідає стандарту USB 3.2 Gen 1, а корпус захищений від пилу й води за стандартами IP66, IP68, IP69 та IP69K. У сріблястій версії задня панель має декоративне підсвічування, яке може сповіщати про дзвінки, повідомлення та ігрові події. Працює смартфон на ColorOS 17 на базі Android 17.

Ціни

Пам’ять Ціна в Китаї У доларах У гривнях (орієнтовно) 12/256 ГБ 5 699 ¥ ≈ $852 ≈ 38 180 грн 12/512 ГБ 6 499 ¥ ≈ $971 ≈ 43 540 грн 16/512 ГБ 7 199 ¥ ≈ $1 075 ≈ 48 230 грн 16/1 ТБ 8 199 ¥ ≈ $1 225 ≈ 54 930 грн

Про вихід OnePlus 16 в інших регіонах компанія поки не повідомила. Як зазначали раніше, OnePlus більше не запускає нові пристрої в Європі, тож в Україні смартфон, найімовірніше, можна буде купити лише через сірий імпорт, а ціна буде вищою за китайську.