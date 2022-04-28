Xiaomi Mi Band 7: розкрита дата виходу та нові фішки браслета

Фітнес-браслети стали дуже популярним аксесуаром, і на ринку з’являється все більше пристроїв цього типу. Не за горами прем’єра одного з найочікуваніших гаджетів – Xiaomi Mi Band 7. Він може бути представлений найближчим часом, з’явилася ймовірна дата виходу.





Прем’єра Xiaomi Mi Band 7 відбудеться наступного місяця

Xiaomi Mi Band 6 дебютував 29 березня 2021 року, понад рік тому. Через півроку, у вересні 2021 року, був офіційно випущений Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, який, як випливає з назви, дозволяє здійснювати безконтактні платежі з використанням технології NFC (це можливо завдяки співпраці Xiaomi з Mastercard). Проте час іде, і ми з нетерпінням чекаємо на прем’єру наступного покоління. За останньою інформацією вона не за горами.

Відомий і добре поінформований інсайдер з Китаю, Digital Chat Station повідомив, що новий Xiaomi Mi Band вже скоро представлять разом з новим смартфоном. Ми не знаємо, про який смартфон йдеться ( Xiaomi 12 Lite? ), але у Xiaomi зараз готується не одна новинка. За даними сайту Gizchin, браслет повинен дебютувати в Китаї 10 травня 2022 разом з Xiaomi 12 Ultra .

Все вказує на те, що робота над Xiaomi Mi Band 7 добігає кінця. Вже на початку березня з’явилася велика порція витоків про новинку. Так, наступне покоління Mi Band запропонує більший дисплей з роздільною здатністю 192х490 пікселів, підтримкою технології Always On Display, акумулятором ємністю до 250 мАч і довгоочікуваний GPS.

Для порівняння, Xiaomi Mi Band 6 має акумулятор ємністю 125 мАг, що вдвічі менше, ніж у наступного покоління. Це опосередковано підтверджує інформацію про більший екран і GPS, так що браслет безперечно буде цікавим.