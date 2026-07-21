Представили Thunder: автономную боевую машину, которая может изменить современную войну

Компания Anduril Industries представила концепцию нового автономного боевого летательного аппарата Thunder, который сочетает в себе возможности беспилотника, вертолёта и самолёта. Аппарат создан для выполнения самых опасных боевых миссий без участия пилота и, по замыслу разработчиков, должен работать совместно с традиционной авиацией, а не заменять её.

Thunder был впервые представлен на авиасалоне Farnborough Airshow 2026. Проект реализуется в сотрудничестве с компанией Archer Aviation, специализирующейся на электрических летательных аппаратах вертикального взлёта и посадки.

Сочетает в себе возможности вертолёта и самолёта

Thunder относится к классу крупных беспилотных летательных аппаратов (Group 5 UAV) и использует схему VTOL — вертикальный взлёт и посадку. Благодаря этому аппарат не нуждается в взлётно-посадочной полосе. Он поднимается в воздух как вертолёт, после чего переходит в горизонтальный полёт, используя крылья.

Такая конструкция позволяет сочетать высокую мобильность, значительную дальность полета и скорость, сохраняя возможность работать практически с любой площадки.

Предназначен для самых опасных миссий

В компании Anduril подчеркивают, что Thunder не является заменой ударным вертолётам типа AH-64 Apache. Вместо этого он должен стать их автономным напарником, выполняя задачи, в которых риск для экипажа слишком высок.

В частности, беспилотник сможет:

атаковать бронетехнику;

уничтожать системы противовоздушной обороны;

проводить разведку перед наступлением пилотируемой авиации;

бороться с беспилотниками противника;

наносить удары по целям в глубоком тылу.

Фактически Thunder разрабатывается как универсальная боевая платформа, способная действовать автономно или во взаимодействии с другими воздушными силами.

Обширный арсенал вооружения

Одной из главных особенностей нового аппарата станет его грузоподъемность.

В зависимости от поставленной задачи Thunder сможет нести:

до 10 высокоточных ракет AGM-114 Hellfire или AGM-179 JAGM ;

; до 16 боеприпасов типа «Альтиус-600» ;

; до 76 неуправляемых 70-мм авиационных ракет ;

; 12 специализированных противодроновых перехватчиков, размещенных в носовой части.

Такая конфигурация позволит адаптировать платформу как для ударных операций, так и для борьбы с беспилотниками или поддержки наземных войск.

Опыт войны в Украине повлиял на концепцию

Последние войны, в частности полномасштабное вторжение России в Украину, показали, насколько опасным стало современное поле боя для пилотируемой авиации.

Большое количество систем ПВО, FPV-дронов, разведывательных беспилотников и современных средств наблюдения вынуждает боевые вертолеты действовать на более безопасном расстоянии от линии фронта.

Именно поэтому концепция Thunder предусматривает передачу самых рискованных миссий автономной платформе, которая не подвергает экипаж опасности. В случае потери аппарата военные не рискуют жизнью пилотов, а стоимость самого беспилотника должна быть значительно ниже, чем у современного ударного вертолёта.

Когда «Тандер» взлетит в небо

На данный момент Thunder существует лишь в качестве концепта, однако разработчики уже испытали демонстрационную версию технологии. Первый полноценный полет нового летательного аппарата запланирован на 2027 год.

Anduril также заявляет, что конструкция разрабатывается с учётом возможности массового производства с использованием коммерчески доступных компонентов. Это должно удешевить серийное производство и сделать платформу более доступной для военных.

Если проект успешно пройдет испытания, Thunder может стать одним из первых автономных боевых летательных аппаратов нового поколения, способных выполнять широкий спектр боевых задач без участия человека в кабине. Он отражает тенденцию, которая уже формируется в ведущих армиях мира: всё больше опасных миссий в воздухе будут выполнять автономные системы, тогда как роль пилотируемой авиации постепенно будет меняться.