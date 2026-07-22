Ryzen 7 7700X3D против Ryzen 7 7800X3D: сравнили производительность в играх в разрешении 1080p

Эксперт сравнил два процессора AMD — Ryzen 7 7700X3D и Ryzen 7 7800X3D — в популярных современных играх с разрешением 1080p. Тестирование проводилось на компьютере с топовой видеокартой GeForce RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти.
Результаты в играх (fps):
|Игра
|Ryzen 7 7700X3D
|Ryzen 7 7800X3D
|Forza Horizon 6
|185
|201
|The Last of Us Part II
|191
|192
|Cyberpunk 2077
|139
|145
|Assassin’s Creed: Black Flag — Resynced
|184
|183
|Battlefield 6 RedSec
|212
|227
|Ghost of Tsushima
|194
|215
|Resident Evil: Requiem
|201
|207
|Hogwarts Legacy
|53
|59
|«Кровавая пустыня»
|160
|177
Заключение
Ryzen 7 7800X3D в целом быстрее, чем более младшая модель, однако в большинстве игр разница оказалась небольшой, а в Assassin’s Creed Black Flag Resynced процессоры и вовсе показали практически одинаковый результат.