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Ryzen 7 7700X3D против Ryzen 7 7800X3D: сравнили производительность в играх в разрешении 1080p

Автор:
Haidar Illia

Эксперт сравнил два процессора AMD — Ryzen 7 7700X3D и Ryzen 7 7800X3D — в популярных современных играх с разрешением 1080p. Тестирование проводилось на компьютере с топовой видеокартой GeForce RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти.

Результаты в играх (fps):

ИграRyzen 7 7700X3DRyzen 7 7800X3D
Forza Horizon 6185201
The Last of Us Part II191192
Cyberpunk 2077139145
Assassin’s Creed: Black Flag — Resynced184183
Battlefield 6 RedSec212227
Ghost of Tsushima194215
Resident Evil: Requiem201207
Hogwarts Legacy5359
«Кровавая пустыня»160177

Заключение

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Ryzen 7 7800X3D в целом быстрее, чем более младшая модель, однако в большинстве игр разница оказалась небольшой, а в Assassin’s Creed Black Flag Resynced процессоры и вовсе показали практически одинаковый результат.

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