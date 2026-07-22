Ryzen 7 7700X3D против Ryzen 7 7800X3D: сравнили производительность в играх в разрешении 1080p

Эксперт сравнил два процессора AMD — Ryzen 7 7700X3D и Ryzen 7 7800X3D — в популярных современных играх с разрешением 1080p. Тестирование проводилось на компьютере с топовой видеокартой GeForce RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти.

Результаты в играх (fps):

Игра Ryzen 7 7700X3D Ryzen 7 7800X3D Forza Horizon 6 185 201 The Last of Us Part II 191 192 Cyberpunk 2077 139 145 Assassin’s Creed: Black Flag — Resynced 184 183 Battlefield 6 RedSec 212 227 Ghost of Tsushima 194 215 Resident Evil: Requiem 201 207 Hogwarts Legacy 53 59 «Кровавая пустыня» 160 177

Заключение

Ryzen 7 7800X3D в целом быстрее, чем более младшая модель, однако в большинстве игр разница оказалась небольшой, а в Assassin’s Creed Black Flag Resynced процессоры и вовсе показали практически одинаковый результат.