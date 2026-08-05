Смартфоны будут привязаны к IMEI на границе: Минфин утвердил новые правила импорта телефонов

Правила ввоза мобильных телефонов в Украину меняются: теперь при таможенном оформлении придется указывать IMEI-код каждого аппарата. Соответствующий приказ уже подписан Министерством финансов и зарегистрирован Министерством юстиции, сообщил глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

Что такое IMEI и что изменится

IMEI — это уникальный идентификационный номер, который есть у каждого мобильного телефона, своего рода «паспорт» устройства. До недавнего времени при таможенном оформлении его не требовали, поэтому формально ввезенный телефон никак не «закреплялся» за конкретным аппаратом в документах. По новым правилам каждый импортированный телефон будут привязывать к конкретному IMEI еще на границе.

На первый взгляд, это чисто техническое изменение, но его последствия будут ощутимыми. Привязка к IMEI затруднит одну из самых распространенных «серых» схем, когда по документам ввозится одно количество или модель телефонов, а фактически — другое. Когда у каждого устройства будет идентификатор, зафиксированный на таможне, скрыть реальные объемы импорта станет значительно сложнее.

Зачем это нужно государству

В БЭБ прямо называют цель: сделать рынок электроники более прозрачным и подорвать основу «серого» импорта, который годами уклоняется от уплаты налогов. По прогнозам бюро, нововведение будет приносить государственному бюджету более 5 миллиардов гривен дополнительных поступлений ежегодно.

По словам Цивинского, инициатива была предварительно согласована с Минфином, Государственной таможенной службой и крупнейшими легальными сетями по продаже электроники — то есть именно официальные продавцы, которые и так работают «в белую», выиграют от очистки рынка от нелегальных конкурентов.

Что дальше

Привязка IMEI на таможне — лишь первый шаг. Следующим шагом, по словам БЭБ, станет отображение IMEI мобильных телефонов непосредственно в фискальных чеках: над этим механизмом бюро уже работает совместно с Минфином и Государственной налоговой службой. Если его внедрят, цепочка «граница — магазин — покупатель» станет полностью прозрачной, а каждый проданный в Украине телефон будет иметь отслеживаемый путь от ввоза до кассы.

Для обычного покупателя это нововведение пока не создает прямых неудобств — все процедуры касаются импортеров и продавцов. Впрочем, в перспективе более прозрачный рынок может означать и меньший риск приобрести нелегально ввезенный прибор без гарантии. Точная дата вступления в силу новых правил будет зависеть от официальной публикации приказа.