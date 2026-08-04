Бюджетный или флагман: почему средний класс смартфонов теряет смысл

Хотите купить смартфон среднего класса — примерно за 15–25 тысяч гривен? Поздравляем: вы относитесь к категории покупателей, которая с каждым месяцем становится всё меньше. Рынок заметно растягивается в сторону двух полюсов — дешевых аппаратов и флагманов, — а некогда бесспорная «золотая середина» оказывается в странном положении. Причина этого сдвига интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Баланс, который уже никого не убеждает

Самые популярные телефоны каждой эпохи всегда были зеркалом своего времени — от Nokia и Sony Ericsson до первого iPhone и волны китайских флагманов. И на протяжении многих лет главным критерием выбора был баланс цены и характеристик. Ключевое слово здесь — «был».

Те, кто помнит смартфоны середины 2010-х, знают: покупая дешёвый аппарат, ты автоматически мирился с тормозящей системой, плохим экраном, слабой батареей и камерой «просто чтобы была». Сегодня всё иначе. Даже самые доступные смартфоны уверенно справляются с 80% повседневных задач: мессенджеры, звонки, навигация, видео, банки, маркетплейсы, соцсети, документы. Для огромного количества людей телефон давно перестал быть «окном в интернет» или технологической игрушкой — это привычный рабочий инструмент, и его вполне достаточно.

Сегмент недорогих товаров привлекает покупателей

Дело не в том, что бюджетные устройства стали идеальными — компромиссов в них по-прежнему полно. Но человек с таким смартфоном в руках рассуждает вполне логично: связь есть, экран приличный, пусть рамки чуть толще; батареи хватает на два дня; все приложения запускаются; камеры снимают достаточно хорошо; а корпус не жалко, если потеряется. Именно в этот момент у среднего сегмента и начинаются проблемы: повышение цены автоматически повышает ожидания — а предложить взамен особо нечего.

Показательный пример — новые Redmi Note 17 и Note 17 Pro, о глобальной версии которых мы писали ранее. Камера хорошая, но в основном днём; производительность есть, но запаса на годы нет; корпус защищен, но материалы проще, чем у флагманских моделей; экран яркий, но без таких атрибутов дорогих устройств, как LTPO; обновления обещают, но срок поддержки не впечатляет. Это «вроде бы неплохо, но…» и создает на рынке парадокс: продажи флагманов пошли вверх.

«Флагман» как долгосрочная инвестиция

Здесь срабатывает простая арифметика. Сегодня смартфоны всё чаще покупают на четыре-пять лет — и если разделить «страшную» цену флагмана на этот срок, она перестаёт пугать:

аппарат за 12 000 грн на два года — это 6000 грн «за год пользования»;

флагман за 55 000 грн на пять лет — около 11 000 грн в год.

Разница уже не столь значительна, зато покупатель получает более качественные материалы, более длительную поддержку (которая часто превышает реальный срок службы устройства), больше возможностей и запас производительности на долгие годы. Свою роль играет и другая тенденция: люди больше не хотят часами «дорабатывать» Android — им нужна стабильность «из коробки», а флагманы обеспечивают её более надежно.

Есть и неочевидный аргумент в пользу дорогих моделей — подорожание памяти. Из-за роста цен на комплектующие производители вынуждены постепенно ухудшать характеристики даже самых лучших устройств, чтобы не повышать цены на конкурентном рынке. Мы уже видели это на примере Galaxy S27 Ultra, который, по слухам, останется без новейшей памяти LPDDR6 и накопителя UFS 5.0 именно ради сдерживания цены. По такой логике прошлогодний флагман с более старыми компонентами может оказаться более выгодной покупкой, чем новый среднеценовой смартфон.

Куда всё движется

Удачные модели среднего класса, конечно, будут по-прежнему появляться — но смысл их покупки постепенно теряется. Из-за большого количества смартфонов их цены падают все быстрее, и даже те, кто не особо разбирается в этой теме, задают вполне логичный вопрос: зачем покупать новый смартфон среднего класса, если прошлогодний флагман стоит всего на несколько тысяч дороже? Похоже, именно этот вопрос и будет определять рынок в ближайшие годы — а «золотая середина» рискует превратиться в нишу, на которую давят с обеих сторон.