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Redmi Note 17 їде в Європу: чим глобальні версії відрізнятимуться від китайських

Глобальна серія Redmi Note 17 отримає менші батареї, але кращі фронтальні камери, ніж китайські версії. Лінійку доповнять два ексклюзиви — Note 17 4G і Pro Max.

Автор:
Haidar Illia
Redmi Note 13 5G

Xiaomi готує міжнародний запуск серії Redmi Note 17 — найпродаванішої лінійки бренда, яка традиційно робить касу в середньому сегменті. Як стало відомо, глобальні версії помітно відрізнятимуться від уже представлених китайських: частину характеристик урізали, частину, навпаки, покращили, а дві моделі взагалі не мають китайських аналогів.

Головні відмінності від версій для Китаю

Закономірність проста й уже звична для Xiaomi. Глобальні версії втрачають у ємності батарей: базова модель отримає 7700 мА·год замість 8000, а Pro — 8340 замість 9000. Найімовірніше, причина в регуляторних вимогах до сертифікації та перевезення акумуляторів високої щільності на міжнародних ринках.

Натомість фронтальні камери покращили: замість скромних 8 Мп у китайських версіях глобальні отримають 16 Мп. А в Pro-версії двомегапіксельний датчик глибини замінили на повноцінний ширококутний модуль на 8 Мп — рідкісний випадок, коли глобальна комплектація камер краща за китайську.

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Redmi Note 17 5G: базова модель

Redmi Note 17
ПараметрЗначення
Екран6,99″ AMOLED, 2396×1080, 120 Гц, 1800 ніт
ПроцесорSnapdragon 4 Gen 4
Пам’ять6/8 ГБ + 128/256 ГБ (UFS 2.2)
Камери50 Мп основна, 16 Мп фронтальна
Батарея7700 мА·год, зарядка 45 Вт
ЗахистIP65
Розміри / вага169,7×79,1×8,45 мм / 224 г

Окремо для глобальних ринків готують Note 17 4G — практично ідентичну модель, але на чипі Snapdragon 6s 4G Gen 2 і з версією на 4 ГБ оперативної пам’яті. Це наймасовіший варіант для країн, де мережі 5G ще не стали стандартом.

Redmi Note 17 Pro 5G: середня ланка

Redmi Note 17 Pro
ПараметрЗначення
Екран6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 ніт
ПроцесорSnapdragon 6s Gen 4
Пам’ять8/12 ГБ + до 512 ГБ (UFS 3.1)
Камери50 Мп + 8 Мп ширококутна, 16 Мп фронтальна
Батарея8340 мА·год, зарядка 67 Вт
ЗахистIP66/IP68/IP69/IP69K
Розміри / вага163,5×78,3×8,46 мм / 222 г

Прикметний повний набір сертифікацій захисту аж до IP69K — стійкості до гарячих струменів води під тиском, що в цьому ціновому класі досі рідкість.

Redmi Note 17 Pro Max: глобальний ексклюзив

Redmi Note 17 Pro Max

Верхівка лінійки, якої немає в Китаї:

ПараметрЗначення
Екран6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 ніт
ПроцесорSnapdragon 6 Gen 5
НакопичувачUFS 4.0
Камери50 Мп + 8 Мп, фронтальна 32 Мп
Батарея9210 мА·год, зарядка 100 Вт
Розміри / вага163,4×78,3×8,6 мм / 229,5 г

Pro Max виділяється найбільшою батареєю серії — 9210 мА·год зі 100-ватною зарядкою, швидким накопичувачем UFS 4.0 і фронтальною камерою на 32 Мп. Фактично це відповідь на запит ринків Європи, Індії та Південно-Східної Азії, де покупці Note-серії хочуть «майже флагман» за помірні гроші.

Ціни та очікування

За попередніми даними, європейські ціни стартуватимуть приблизно з 250 євро за базову версію 4/128 ГБ. Дати глобальної презентації Xiaomi поки офіційно не назвала, однак зазвичай міжнародний запуск Note-серії відбувається за кілька місяців після китайського.

Глобальні проти китайських: усі відмінності

ПараметрNote 17 (Китай)Note 17 (глобальна)Note 17 Pro (Китай)Note 17 Pro (глобальна)
Батарея8000 мА·год7700 мА·год9000 мА·год8340 мА·год
Фронтальна камера8 Мп16 Мп8 Мп16 Мп
Другий модуль камери2 Мп (глибина)8 Мп (ширококутний)
Товщина8,26 мм8,45 мм8,46 мм
Вага224 г226 г222 г

Ще дві позиції існують лише в глобальній лінійці й не мають китайських відповідників: спрощений Note 17 4G на Snapdragon 6s 4G Gen 2 та топовий Note 17 Pro Max із батареєю 9210 мА·год і зарядкою 100 Вт.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще один майбутній рекордсмен автономності Xiaomi — Redmi Turbo 6 Max із батареєю на 10 000 мА·год і семидюймовим екраном, який очікується на початку 2027 року.

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