Redmi Note 17 їде в Європу: чим глобальні версії відрізнятимуться від китайських

Xiaomi готує міжнародний запуск серії Redmi Note 17 — найпродаванішої лінійки бренда, яка традиційно робить касу в середньому сегменті. Як стало відомо, глобальні версії помітно відрізнятимуться від уже представлених китайських: частину характеристик урізали, частину, навпаки, покращили, а дві моделі взагалі не мають китайських аналогів.

Головні відмінності від версій для Китаю

Закономірність проста й уже звична для Xiaomi. Глобальні версії втрачають у ємності батарей: базова модель отримає 7700 мА·год замість 8000, а Pro — 8340 замість 9000. Найімовірніше, причина в регуляторних вимогах до сертифікації та перевезення акумуляторів високої щільності на міжнародних ринках.

Натомість фронтальні камери покращили: замість скромних 8 Мп у китайських версіях глобальні отримають 16 Мп. А в Pro-версії двомегапіксельний датчик глибини замінили на повноцінний ширококутний модуль на 8 Мп — рідкісний випадок, коли глобальна комплектація камер краща за китайську.

Redmi Note 17 5G: базова модель

Параметр Значення Екран 6,99″ AMOLED, 2396×1080, 120 Гц, 1800 ніт Процесор Snapdragon 4 Gen 4 Пам’ять 6/8 ГБ + 128/256 ГБ (UFS 2.2) Камери 50 Мп основна, 16 Мп фронтальна Батарея 7700 мА·год, зарядка 45 Вт Захист IP65 Розміри / вага 169,7×79,1×8,45 мм / 224 г

Окремо для глобальних ринків готують Note 17 4G — практично ідентичну модель, але на чипі Snapdragon 6s 4G Gen 2 і з версією на 4 ГБ оперативної пам’яті. Це наймасовіший варіант для країн, де мережі 5G ще не стали стандартом.

Redmi Note 17 Pro 5G: середня ланка

Параметр Значення Екран 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 ніт Процесор Snapdragon 6s Gen 4 Пам’ять 8/12 ГБ + до 512 ГБ (UFS 3.1) Камери 50 Мп + 8 Мп ширококутна, 16 Мп фронтальна Батарея 8340 мА·год, зарядка 67 Вт Захист IP66/IP68/IP69/IP69K Розміри / вага 163,5×78,3×8,46 мм / 222 г

Прикметний повний набір сертифікацій захисту аж до IP69K — стійкості до гарячих струменів води під тиском, що в цьому ціновому класі досі рідкість.

Redmi Note 17 Pro Max: глобальний ексклюзив

Верхівка лінійки, якої немає в Китаї:

Параметр Значення Екран 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 ніт Процесор Snapdragon 6 Gen 5 Накопичувач UFS 4.0 Камери 50 Мп + 8 Мп, фронтальна 32 Мп Батарея 9210 мА·год, зарядка 100 Вт Розміри / вага 163,4×78,3×8,6 мм / 229,5 г

Pro Max виділяється найбільшою батареєю серії — 9210 мА·год зі 100-ватною зарядкою, швидким накопичувачем UFS 4.0 і фронтальною камерою на 32 Мп. Фактично це відповідь на запит ринків Європи, Індії та Південно-Східної Азії, де покупці Note-серії хочуть «майже флагман» за помірні гроші.

Ціни та очікування

За попередніми даними, європейські ціни стартуватимуть приблизно з 250 євро за базову версію 4/128 ГБ. Дати глобальної презентації Xiaomi поки офіційно не назвала, однак зазвичай міжнародний запуск Note-серії відбувається за кілька місяців після китайського.

Глобальні проти китайських: усі відмінності

Параметр Note 17 (Китай) Note 17 (глобальна) Note 17 Pro (Китай) Note 17 Pro (глобальна) Батарея 8000 мА·год 7700 мА·год 9000 мА·год 8340 мА·год Фронтальна камера 8 Мп 16 Мп 8 Мп 16 Мп Другий модуль камери — — 2 Мп (глибина) 8 Мп (ширококутний) Товщина 8,26 мм 8,45 мм — 8,46 мм Вага — 224 г 226 г 222 г

Ще дві позиції існують лише в глобальній лінійці й не мають китайських відповідників: спрощений Note 17 4G на Snapdragon 6s 4G Gen 2 та топовий Note 17 Pro Max із батареєю 9210 мА·год і зарядкою 100 Вт.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще один майбутній рекордсмен автономності Xiaomi — Redmi Turbo 6 Max із батареєю на 10 000 мА·год і семидюймовим екраном, який очікується на початку 2027 року.