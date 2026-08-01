Redmi Note 17 їде в Європу: чим глобальні версії відрізнятимуться від китайських

Xiaomi готує міжнародний запуск серії Redmi Note 17 — найпродаванішої лінійки бренда, яка традиційно робить касу в середньому сегменті. Як стало відомо, глобальні версії помітно відрізнятимуться від уже представлених китайських: частину характеристик урізали, частину, навпаки, покращили, а дві моделі взагалі не мають китайських аналогів.
Головні відмінності від версій для Китаю
Закономірність проста й уже звична для Xiaomi. Глобальні версії втрачають у ємності батарей: базова модель отримає 7700 мА·год замість 8000, а Pro — 8340 замість 9000. Найімовірніше, причина в регуляторних вимогах до сертифікації та перевезення акумуляторів високої щільності на міжнародних ринках.
Натомість фронтальні камери покращили: замість скромних 8 Мп у китайських версіях глобальні отримають 16 Мп. А в Pro-версії двомегапіксельний датчик глибини замінили на повноцінний ширококутний модуль на 8 Мп — рідкісний випадок, коли глобальна комплектація камер краща за китайську.
Redmi Note 17 5G: базова модель
|Параметр
|Значення
|Екран
|6,99″ AMOLED, 2396×1080, 120 Гц, 1800 ніт
|Процесор
|Snapdragon 4 Gen 4
|Пам’ять
|6/8 ГБ + 128/256 ГБ (UFS 2.2)
|Камери
|50 Мп основна, 16 Мп фронтальна
|Батарея
|7700 мА·год, зарядка 45 Вт
|Захист
|IP65
|Розміри / вага
|169,7×79,1×8,45 мм / 224 г
Окремо для глобальних ринків готують Note 17 4G — практично ідентичну модель, але на чипі Snapdragon 6s 4G Gen 2 і з версією на 4 ГБ оперативної пам’яті. Це наймасовіший варіант для країн, де мережі 5G ще не стали стандартом.
Redmi Note 17 Pro 5G: середня ланка
|Параметр
|Значення
|Екран
|6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 ніт
|Процесор
|Snapdragon 6s Gen 4
|Пам’ять
|8/12 ГБ + до 512 ГБ (UFS 3.1)
|Камери
|50 Мп + 8 Мп ширококутна, 16 Мп фронтальна
|Батарея
|8340 мА·год, зарядка 67 Вт
|Захист
|IP66/IP68/IP69/IP69K
|Розміри / вага
|163,5×78,3×8,46 мм / 222 г
Прикметний повний набір сертифікацій захисту аж до IP69K — стійкості до гарячих струменів води під тиском, що в цьому ціновому класі досі рідкість.
Redmi Note 17 Pro Max: глобальний ексклюзив
Верхівка лінійки, якої немає в Китаї:
|Параметр
|Значення
|Екран
|6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 ніт
|Процесор
|Snapdragon 6 Gen 5
|Накопичувач
|UFS 4.0
|Камери
|50 Мп + 8 Мп, фронтальна 32 Мп
|Батарея
|9210 мА·год, зарядка 100 Вт
|Розміри / вага
|163,4×78,3×8,6 мм / 229,5 г
Pro Max виділяється найбільшою батареєю серії — 9210 мА·год зі 100-ватною зарядкою, швидким накопичувачем UFS 4.0 і фронтальною камерою на 32 Мп. Фактично це відповідь на запит ринків Європи, Індії та Південно-Східної Азії, де покупці Note-серії хочуть «майже флагман» за помірні гроші.
Ціни та очікування
За попередніми даними, європейські ціни стартуватимуть приблизно з 250 євро за базову версію 4/128 ГБ. Дати глобальної презентації Xiaomi поки офіційно не назвала, однак зазвичай міжнародний запуск Note-серії відбувається за кілька місяців після китайського.
Глобальні проти китайських: усі відмінності
|Параметр
|Note 17 (Китай)
|Note 17 (глобальна)
|Note 17 Pro (Китай)
|Note 17 Pro (глобальна)
|Батарея
|8000 мА·год
|7700 мА·год
|9000 мА·год
|8340 мА·год
|Фронтальна камера
|8 Мп
|16 Мп
|8 Мп
|16 Мп
|Другий модуль камери
|—
|—
|2 Мп (глибина)
|8 Мп (ширококутний)
|Товщина
|8,26 мм
|8,45 мм
|—
|8,46 мм
|Вага
|—
|224 г
|226 г
|222 г
Ще дві позиції існують лише в глобальній лінійці й не мають китайських відповідників: спрощений Note 17 4G на Snapdragon 6s 4G Gen 2 та топовий Note 17 Pro Max із батареєю 9210 мА·год і зарядкою 100 Вт.
Нагадаємо, раніше ми писали про ще один майбутній рекордсмен автономності Xiaomi — Redmi Turbo 6 Max із батареєю на 10 000 мА·год і семидюймовим екраном, який очікується на початку 2027 року.