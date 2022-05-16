Налаштування дозволів на Xiaomi: Телефон краще працює і менше втрачає заряд

Що дозволяє програмі витрачати заряд батареї, оновлювати або надсилати дані, використовувати місцезнаходження (навіть коли це не потрібно)?





Звичайно ж, дозволи, які найчастіше сам користувач дає тій чи іншій програмі, навіть не замислюючись про наслідки. Ця стаття є вичерпною відповіддю на запитання одного з наших читачів, цитуємо:

Оновив MIUI, скинув телефон і не зміг знайти статтю про налаштування дозволів, може підкажіть що та як?

Спочатку була ідея розділити інструкцію на кілька частин, але ми вирішили цього не робити, щоб вся інформація була сконцентрована в одній публікації.

Для початку відкриваємо головні “Налаштування” і слідуємо в розділ “Захист конфіденційності”, а потім у “Всі дозволи”.

Заходимо в “Календар” і насамперед (як і у всіх наступних пунктах, це важливо ) включаємо відображення системних процесів, натиснувши на відповідну кнопку.

Залежно від того яким обліковим записом ви користуєтеся (Google або Mi-аккаунт), відключаємо доступ або у “Gmail”, або “MiCloudSync”, адже на синхронізацію витрачається інтернет, а значить і заряд батареї.

У розділі “Камера”, як правило, немає нічого зайвого і керуючись логікою (чи потрібна цій програмі камера) ви можете переконатися в цьому.

Перейдемо до контактів. І в цьому меню відключимо доступ до програми “Теги”, щоб знизити фонову активність цієї служби Android. Також зверніть увагу на програми “Android Auto” (якщо не користуєтеся).

“Місце розташування” став одним з найважливіших пунктів після оновлення до MIUI 13 (Android 12).

Якщо ви вже оновили свій смартфон, рекомендуємо звернути особливу увагу на функцію “Використовувати точне розташування”, адже в новій версії системи користувач може вибирати, наскільки точна інформація буде надана.

Можна заборонити точне визначення для програми: “Налаштування пристрою Android”, “Відновлення даних”, “Хром” та “Opera”.

“Мікрофон”. Велика кількість програм у цьому меню є причиною поганої якості звуку під час телефонних дзвінків. Тому керуючись логікою, ви можете вирішити, яким службам доступ дійсно необхідний і відключити зайві.

Переходимо до меню “Телефон” і тут ми просто перерахуємо програми, якими бажано заборонити доступ, тому що пояснення здаються зайвими: Початкове налаштування, Теги, Cleaner, Mi Браузер.

Тепер заходьте у розділі “Пристрої поблизу” і виявляєте велику кількість програм, які мали доступ до функції “Обмін з оточенням”.

Нагадаю, що навіть у режимі очікування вона (функція) проводить сканування доступних для підключення пристроїв, а отже, витрачає заряд батареї смартфона.

Тому рекомендуємо пройтись по списку і відключити у кількох (або всіх, крім Google Play) програм, доступ до цього налаштування.

Інші розділи, як правило, не вимагають налаштування, хіба що можете перевірити пункт “Файли та медіаконтент”.

Програми в цьому розділі мають доступ до файлів, фотографій та іншого вмісту пам’яті вашого смартфона, тому вирахувати зайве буде неважко.