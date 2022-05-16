Ілон Маск заявив, що 90% користувачів Twitter – боти
Ілон Маск раніше повідомив про своє рішення придбати соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів. Але минулого тижня він несподівано заявив, що ставить угоду на паузу.
Чому? Він вважає, що у соціальній мережі занадто багато ботів. За словами найбагатшої людини на планеті, спочатку йому пообіцяли, що у Twitter їх не більше 5%. Але, як вважає пан Маск, їх там значно більше – аж 90%.
Ілон Маск пояснив це так. Керівництво Twitter надало йому дані про 5% ботів на прикладі сотні обраних акаунтів. А це вкрай убога вибірка. До речі, у Twitter відразу ж відреагували, звинувативши Ілона Маска у розголошенні комерційної таємниці.
А вчора засновник Tesla та SpaceX висунув припущення, що понад 90% користувачів популярної мережі це боти та спам-акаунти. Як він дійшов такого висновку? Тим, що найпопулярніші твіти соц. мережі відмічено лише 2% активних користувачів.
Втім, експерти припускають, що таким чином Ілон Маск намагається збити ціну Twitter. Після його посад акції соціальної мережі впали вже на 25%.