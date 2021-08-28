Softnews

Microsoft дозволила встановлювати Windows 11 на старі комп’ютери

Але доведеться робити це вручну

28.08.2021
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Хороші новини: Microsoft заявила, що не блокуватиме установку Windows 11 на більшості старих комп’ютерах. Навіть користувачі несумісних офіційно пристроїв зможуть оновитися вручну.


Тобто обмеження по установці будуть працювати тільки в разі, якщо користувач буде намагатися оновитися з Windows 10 до Windows 11 через Центр оновлення. Це означає, що ПК зі старими процесорами, які не пройшли тест, можна буде оновити вручну.

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У червні Microsoft назвала мінімальні вимоги до обладнання для Windows 11. Виявилося, що офіційно підтримуються тільки процесори Intel 8-го покоління і вище. Тепер же компанія стверджує, що люди можуть оновлюватися на свій страх і ризик на ПК з невідповідними процесорами.

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28.08.2021
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