Білл Гейтс заявив про швидку смерть пошуковика Google

Один із засновників корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що найкраща компанія в галузі штучного інтелекту створить персонального цифрового агента, який зможе виконувати завдання для людей, замінивши їм інші сервіси. Про це він розповів на заході Goldman Sachs та SV Angel у Сан-Франциско на тему ШІ, повідомляє телеканал CNBC .

“Хто б не створив такого особистого агента, це по-справжньому топова технологія, тому що ви ніколи більше не зайдете на сайт пошуковика, на зразок Google, ви ніколи знову не зайдете на Amazon”, – зазначив він .

На думку мільярдера, помічник зі штучним інтелектом, якого корпораціям ще належить розробити, зможе зрозуміти потреби та звички людини та допоможе їй отримувати всю необхідну інформацію. Гейтс сказав, що є шанс 50 на 50, що переможцем у гонці ШІ зможе стати стартап або технологічний гігант.

«Я буду розчарований, якщо Microsoft не займе цього місця. Водночас, я вражений парою стартапів, у тому числі Inflection», — додав підприємець. Гейтс має на увазі Inflection.AI, співзасновником якої є колишній виконавчий директор DeepMind Мустафа Сулейман.

За словами Гейтса, буде потрібно деякий час, перш ніж цей цифровий агент майбутнього з ШІ буде готовий до масового використання.