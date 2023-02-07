Вийшла спеціальна версія Windows Tiny 11 для старих та слабких комп’ютерів

Американський технологічний гігант Microsoft нещодавно випустив операційну систему Windows 11, яку розробляли майже десятиліття. Нова ОС сумно відома своїми високими вимогами до заліза, що ускладнює її використання на малопотужних комп’ютерах чи пристроях із старими компонентами. І хоча в Інтернеті можна знайти всілякі рішення, які дозволяють обійти обмеження на встановлення, вони не вирішать інших проблем, таких як нестача пам’яті, адже тільки Win11 займає на диску 64 ГБ пам’яті.

Однак, користувачі мережі знайшли вихід. Команда розробників NDEV представила операційну систему Tiny11, що базується на платформі Windows 11 22H2. З неї вирізали все непотрібне і залишили найважливіші компоненти для середньостатистичного користувача. Наприклад, залишилися Windows Terminal, Microsoft Store, калькулятор, блокнот та програма Paint. А браузер Microsoft Edge не встановлений, що дозволить вам використовувати улюблений веб-браузер. Також наголошується, що «Tiny11» може працювати без входу до облікового запису, але для бажаючих є можливість залогінитися у свій обліковий запис Microsoft.

Для встановлення Windows Tiny11 потрібно всього 8 ГБ місця на диску та 2 ГБ ОЗУ для її успішної роботи. Єдина вимога, щоб процесор підтримував 64-бітові та PAE інструкції, але з цим справляється навіть старенький Core2Duo.

Звичайно, встановлення модифікованої платформи Windows 11 завжди пов’язане з потенційними ризиками, але у відгуках користувачі підтвердили факт відсутності вірусів та нормальну роботу системи на старих ноутбуках.

Ви можете завантажити дистрибутив Tiny11 за цим посиланням . Враховуйте, що вона все ще потребує діючого ключа активації Windows, який доведеться купити окремо.