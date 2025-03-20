YouTube зламався на iPhone та Smart TV

Останні кілька днів користувачі YouTube по всьому світу стикаються з проблемами під час перегляду відео. Сервіс з незрозумілої причини запускає ролики в найнижчій роздільній здатності. При цьому така поведінка спостерігається тільки на певних платформах.

Судячи з численних коментарів на Reddit, помилка в роботі відеохостингу торкнулася власників iPhone і iPad, а також тих, хто дивиться YouTube на персональних комп’ютерах і розумних телевізорах. Водночас на смартфонах і планшетах під управлінням Android жодних проблем не спостерігається.

Суть бага в тому, що під час запуску відео воно автоматично відображається в роздільній здатності 144p, 240p або 360p. І навіть спроба вручну змінити роздільну здатність на вищу не завжди допомагає: відео починає гальмувати, або через деякий час роздільна здатність знову знижується до низької. У випадку з YouTube Shorts зовсім не можна вибрати роздільну здатність, і доводиться спостерігати величезні пікселі на екрані.

Команда YouTube вже підтвердила наявність проблеми і обіцяє випустити виправлення найближчим часом.