Смартфони прив’яжуть до IMEI на кордоні: Мінфін затвердив нові правила імпорту телефонів

Правила ввезення мобільних телефонів в Україну змінюються: тепер під час митного оформлення доведеться зазначати IMEI-код кожного апарата. Відповідний наказ уже підписало Міністерство фінансів і зареєструвало Міністерство юстиції, повідомив очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

Що таке IMEI і що зміниться

IMEI — це унікальний ідентифікаційний номер, який має кожен мобільний телефон, свого роду «паспорт» пристрою. Донедавна під час розмитнення його не вимагали, тож формально ввезений телефон ніяк не «закріплювався» за конкретним апаратом у документах. За новими правилами кожен імпортований телефон прив’язуватимуть до конкретного IMEI ще на кордоні.

На перший погляд, зміна суто технічна, але наслідки вона матиме відчутні. Прив’язка до IMEI ускладнить одну з найпоширеніших «сірих» схем, коли за документами ввозиться одна кількість чи модель телефонів, а фактично — інша. Коли кожен апарат матиме зафіксований на митниці ідентифікатор, розмити реальні обсяги імпорту стане значно складніше.

Навіщо це державі

У БЕБ прямо називають мету: зробити ринок електроніки прозорішим і вибити ґрунт з-під «сірого» імпорту, який роками недоплачує податки. За прогнозом бюро, нововведення даватиме державному бюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку.

За словами Цивінського, ініціативу попередньо узгодили з Мінфіном, Державною митною службою та найбільшими легальними мережами з продажу електроніки — тобто саме офіційні продавці, які й так працюють «у білу», у виграші від очищення ринку від нелегальних конкурентів.

Що далі

Прив’язка IMEI на митниці — лише перший крок. Наступним у БЕБ називають відображення IMEI мобільних телефонів безпосередньо у фіскальних чеках: над цим механізмом бюро вже працює разом із Мінфіном та Державною податковою службою. Якщо його запровадять, ланцюжок «кордон — магазин — покупець» стане повністю прозорим, а кожен проданий в Україні телефон матиме простежуваний шлях від ввезення до каси.

Для звичайного покупця прямих незручностей нововведення поки не несе — усі процедури стосуються імпортерів і продавців. Втім, у перспективі прозоріший ринок може означати й менше ризиків нарватися на нелегально ввезений апарат без гарантії. Точна дата набуття чинності новими правилами залежатиме від офіційної публікації наказу.