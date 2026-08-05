Керовані вибухи стають електрикою: німці показали турбіну майбутнього

Учені з Технологічного інституту Карлсруе (KIT) представили незвичну електростанцію: першу водневу газову турбіну, яка виробляє електрику за допомогою керованих детонацій — по суті, серії контрольованих вибухів. Головна ж особливість — у ній немає компресора, ключового й найненажерливішого вузла звичайних турбін.

Чому відмова від компресора — це прорив

У класичній газовій турбіні повітря спершу механічно стискає компресор, і лише потім у камері згоряння відбувається спалювання палива. Проблема в тому, що сам компресор споживає близько половини всієї виробленої енергії — фактично турбіна витрачає майже стільки ж сил на власну роботу, скільки віддає назовні.

Німецька розробка обходиться без нього. Замість механічного стиснення тут працює детонаційне згоряння: у камері виникають керовані детонаційні хвилі, які самі різко підвищують тиск газу до потрібного рівня. Компресор стає непотрібним — а разом із ним зникають і його втрати, тож більша частка енергії палива перетворюється безпосередньо на струм.

Рекорд, який побив NASA

Прототип уже встановив рекорд безперервної роботи для турбін такого типу — 303 секунди, тобто трохи більше п’яти хвилин. Для порівняння, найкращий відомий результат NASA становив близько 250 секунд. І це перший випадок, коли така конструкція реально виробила електроенергію, а не просто попрацювала на стенді.

Окрім вищої ефективності, схема обіцяє й простішу конструкцію — менше рухомих частин означає потенційно нижчі витрати на виробництво й обслуговування. А оскільки паливом слугує водень, вихлоп турбіни не містить вуглекислого газу: якщо сам водень отримувати з відновлюваних джерел, така станція може стати повністю «чистою».

Утім, до реальних електростанцій ще далеко. Прототип залишається експериментальним, і дослідникам належить розв’язати головні питання — довговічність, надійність і масштабованість, — перш ніж технологія вийде за межі лабораторії. П’ять хвилин роботи — вражаючий рекорд для дослідного зразка, але промислова турбіна має працювати місяцями без зупинки. Проте сам напрямок показовий: він пропонує вичавити з палива більше енергії не новим паливом, а розумнішою фізикою процесу.

Нагадаємо, пошук ефективніших джерел енергії йде на всіх фронтах: раніше ми писали, що на майданчику ITER у Франції змонтували шостий 1100-тонний модуль найбільшого у світі термоядерного реактора — і збирання його «серця» вже випереджає графік.