OnePlus Ace 2 Pro: розкрито ключові характеристики

Субфлагманський смартфон OnePlus Ace 2 Pro отримає чіп Snapdragon 8 Gen 2. Про це у соціальній мережі Weibo заявив інсайдер Digital Chat Station.

За словами інсайдера, новинка запропонує екран із тонкими рамками та загнутими гранями. При цьому роздільна здатність екрану складе 1.5K, а за продуктивність OnePlus Ace 2 Pro відповідатиме флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2.

Смартфону приписують основну 50-мегапіксельну камеру Sony IMX890 з оптичною стабілізацією та акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки на 100 Вт або 150 Вт залежно від модифікації.

Дата презентації та вартість OnePlus Ace 2 Pro поки не розкривається. Очевидно, смартфон складе конкуренцію популярним Redmi K60 Ultra і Realme GT Neo5 Pro.