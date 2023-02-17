Офіційно: це кінець бензинових та дизельних автомобілів у ЄС

Європейський парламент ухвалив рішення, яке можна без перебільшення назвати історичним — заборона на продаж легкових автомобілів та фургонів із бензиновими та дизельними двигунами. Щоправда, набуде чинності лише 2035-го року. Ця законодавча ініціатива продиктована прагненням європейської влади зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Домагатися цього планують поетапно. До 2030-го року викиди CO2 у автомобілів, що продаються, повинні бути на 55% нижчими, ніж у 2021-му, а у легкого комерційного транспорту — на 50%. А вже до 2035 року всі авто у продажу повинні відповідати вимогам про нульові викиди, в рамки якого не потрапляють бензинові, дизельні, і навіть гібридні моделі.

При цьому закон передбачає послаблення для невеликих автомобільних брендів, так званий пункт Ferrari. Якщо компанія випускає менше 10 тисяч машин на рік, вона зможе обійти вимогу на 55% зниження викидів, отримавши відстрочку до кінця 2035 року. Після цієї дати навіть суперкари будуть на електротязі.

Тож у найближчому майбутньому автомобілі з ДВС у Європі стануть долею виключно заможних громадян. Адже дрібними серіями зазвичай випускають преміальні моделі машин, наприклад Ferrari або Lamborghini. Звичайним людям доведеться пересісти на електрокари, велосипеди або громадський транспорт.