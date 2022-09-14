Ізраїль може потайки передавати Україні заборонені системи перехоплення БПЛА

Представники влади Ізраїлю офіційно забороняють постачання сучасної зброї для потреб України. Все через те, що Тель-Авів не хоче бути втягнутим у цю війну. Заяви уряду різняться із фактичними діями цієї країни. Відомо, що через заплутаний ланцюг постачання зброї продовжуються безперервно.





Офіційно замість зброї влада Ізраїлю передає Україні теплі ковдри, медикаменти, захисні маски та бронежилети. Коли ЗСУ хотіли придбати систему ППО «Залізний купол», була отримана відмова. Кілька наступних запитів офіційно країна також проігнорувала.

Багато хто з українців не підтримали такий нейтралітет і засудили країну. Таким чином Ізраїлю вдається утримувати «мирні та дружні» відносини із РФ, адже велика кількість російських громадян мають тут бізнес, або взагалі подвійне громадянство.

Була передача заборонених систем чи ні?

Ізраїльські кореспонденти натякають про передачу систем-перехоплювачів БПЛА, що отримає Україна. Передають їх через низку країн. Всіх посередників визначити складно, але відомо, що Польща бере у цьому участь. Інформацією із журналістами поділився працівник однієї із фірм-підрядчиків.

Схема може бути дійсно реальною лише в тому випадку, якщо в Україні знайдуть ці системи перехоплювачів.

Системи для перехвату дронів є різновидом передових технологій, на які Ізраїль наклав вето. Такі ж системи країна використовує на спільному кордоні із Сирією, Ліваном та Газа. Відомо, що їх розробляють компанії Avnon Group, Israel Aerospace Industries, Spear MCTECH та Elbit.

Виробники також удають, начебто нічого не знають про те, хто є кінцевим отримувачем заборонених технологій. Реакція представників влади Ізраїлю дає зрозуміти, що вони ніяк не відреагують на подібні заяви. Тому постачання, якщо вони є, будуть продовжуватись, як і раніше.