Hardnews

Samsung випустить недорогий флагманський планшет

Але недостатньо недорогий, щоб затьмарити актуальний флагман

05.09.2023
Менше хвилини
Samsung Galaxy Tab S9 FE

Продовжуючи лінійку планшетів Galaxy Tab S9, Samsung готує до випуску дві нові моделі. На цей раз Fan Edition.

Згідно з нещодавнім звітом SamInsider, базова модель Tab S9 FE+ з WiFi-модулем та 8/128 ГБ пам’яті обійдеться в €749,99. У свою чергу, стандартна модель Tab S9 FE з WiFi, 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішнього накопичувача оцінена в €549,99.

За цю ціну планшет Galaxy Tab S9 FE буде оснащений процесором Exynos 1380 від Samsung та 10,9-дюймовим IPS-дисплеєм.

Правда, ціна хоч і відносно невисока, вона все ще цілком може змусити покупців звернути увагу на преміальніший Galaxy Tab S9 або подешевшали Tab S8 з процесором Snapdragon 8 Gen 1 і 11-дюймовим LPTS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 x 1600.

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05.09.2023
Менше хвилини
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