Samsung випустить недорогий флагманський планшет

Продовжуючи лінійку планшетів Galaxy Tab S9, Samsung готує до випуску дві нові моделі. На цей раз Fan Edition.
Згідно з нещодавнім звітом SamInsider, базова модель Tab S9 FE+ з WiFi-модулем та 8/128 ГБ пам’яті обійдеться в €749,99. У свою чергу, стандартна модель Tab S9 FE з WiFi, 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішнього накопичувача оцінена в €549,99.
За цю ціну планшет Galaxy Tab S9 FE буде оснащений процесором Exynos 1380 від Samsung та 10,9-дюймовим IPS-дисплеєм.
Правда, ціна хоч і відносно невисока, вона все ще цілком може змусити покупців звернути увагу на преміальніший Galaxy Tab S9 або подешевшали Tab S8 з процесором Snapdragon 8 Gen 1 і 11-дюймовим LPTS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 x 1600.
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