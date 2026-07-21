Каким будет iPhone 18 Pro: новые подробности перед анонсом

Хотя официальная презентация iPhone 18 Pro состоится только в сентябре 2026 года, уже сегодня известно, какие новинки представит этот смартфон. Джон Проссер — YouTube-блогер, которого Apple в своё время подала в суд из-за утечки информации об iOS 26 — обнародовал обширную порцию подробностей о новом флагмане компании.

Главная новинка — переменная диафрагма

По словам Проссера, самым заметным отличием iPhone 18 Pro станет переменная диафрагма в основной камере на задней панели. Она позволит регулировать количество света, попадающего на матрицу, в зависимости от условий съемки, что должно улучшить качество фото и видео.

Это также касается портретных снимков: переменная диафрагма должна обеспечить более точный эффект боке и лучшее распознавание контуров объектов — с чем у смартфонов, включая модели Apple, традиционно возникали проблемы. По словам Проссера, это также позволит добиться действительно глубокой резкости на пейзажных и макроснимках, где в фокусе будет находиться большая часть кадра, включая фон.

Дизайн и цвета

Камера со сменной диафрагмой будет расположена на таком же «островке», как у iPhone 17 Pro. Вернётся серебристый цвет, к которому добавятся светло-голубой, тёмно-серый и вишнёвый оттенки. Корпус останется алюминиевым. Заметно изменится и передняя панель — Dynamic Island впервые станет уже.

Новый чип и батарея

Внутри iPhone 18 Pro будет установлен процессор Apple A20 Pro — первый чип компании, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу. По словам Проссера, переход с 3 на 2 нм обеспечит прирост производительности почти на 15% и повысит энергоэффективность на 30%. Кроме того, Apple якобы решила интегрировать оперативную память на той же пластине, что и CPU, GPU и NPU.

Смартфон также будет оснащён фирменным чипом C2 с поддержкой спутникового 5G, а ёмкость аккумулятора составит 4288 мАч в обычной версии или 5567 мАч — в версии с приставкой «Max».

Дата презентации

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max состоится во вторник, 8 сентября, или в среду, 9 сентября 2026 года. Вместе с ними Apple также представит первый складной смартфон iPhone Ultra, а также умные часы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.