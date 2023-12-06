Radeon RX 6700 XT порівняли з RTX 3060 в сучасних іграх

Обидві відеокарти оснащені 12 ГБ відеопам’яті. В Україні ці 3D-прискорювачі коштують приблизно однаково. Але який кращий?

Відеокарти порівнювалися на ПК із процесором AMD Ryzen 5 7500F і 32 ГБ ОЗП. Усі ігри запущені в роздільній здатності 1080p.

Результати:

Cyberpunk 2077 за ультраналаштувань – 65 fps (GeForce RTX 3060), 79 fps (Radeon RX 6700 XT).

The Witcher 3 Next-Gen за ультраналаштувань – 116 fps (GeForce RTX 3060), 151 fps (Radeon RX 6700 XT).

Starfield за середніх налаштувань – 55 fps (GeForce RTX 3060), 63 fps (Radeon RX 6700 XT).

The Last of Us Part I за високих налаштувань – 67 fps (GeForce RTX 3060), 93 fps (Radeon RX 6700 XT).

Forza Horizon 5 за максимальних налаштувань – 83 fps (GeForce RTX 3060), 107 fps (Radeon RX 6700 XT).

Assassin’s Creed Mirage за ультраналаштувань – 77 fps (GeForce RTX 3060), 92 fps (Radeon RX 6700

А що з продуктивністю з увімкненим трасуванням променів?

Cyberpunk 2077 при налаштуваннях RT на середньому рівні – 38 fps (GeForce RTX 3060), 37 fps (Radeon RX 6700 XT).

The Witcher 3 Next-Gen з RT – 44 fps (GeForce RTX 3060), 52 fps (Radeon RX 6700 XT).

Висновок очевидний – Radeon RX 6700 XT набагато краща.