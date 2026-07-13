За 11 днів до офіційної премʼєри нових розумних годинників Samsung Galaxy Watch9 та Galaxy Watch Ultra 2 у мережу потрапили їхні характеристики та ціни — інформацію опублікував німецький ресурс WinFuture, за яким стоїть відомий інсайдер Роланд Квандт.

Характеристики

Уся нова лінійка отримає 3-нанометровий чипсет Qualcomm SW6100 з 5-ядерним процесором (одне продуктивне ядро з частотою до 2,1 ГГц та чотири енергоефективні з частотою до 1,95 ГГц). Залежно від моделі, годинники матимуть 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 або 64 ГБ вбудованого сховища. Galaxy Watch Ultra 2 отримає суттєво збільшену батарею ємністю 800 мАг — приблизно на 35% більше, ніж у попередника. Дизайн Watch9 залишиться майже незмінним, тоді як Watch Ultra 2 отримає новий безель з позначками, який може виявитися поворотним.

Ціни в Європі (з конвертацією у гривні за курсом НБУ 50,86 грн/€)

Galaxy Watch9, 40 мм, Bluetooth — 409 € (≈20 800 грн)

Galaxy Watch9, 40 мм, LTE — 459 € (≈23 340 грн)

Galaxy Watch9, 44 мм, Bluetooth — 439 € (≈22 330 грн)

Galaxy Watch9, 44 мм, LTE — 489 € (≈24 870 грн)

Galaxy Watch Ultra 2, LTE — 749 € (≈38 090 грн)

Порівняно з попереднім поколінням ціни зросли на 30–50 євро залежно від моделі.

Дата виходу

Офіційна премʼєра нових моделей очікується 6 серпня в межах презентації Samsung Galaxy Unpacked.Ціну і характеристики Galaxy Watch9 і Watch Ultra 2 злили в мережу