За 11 дней до официальной премьеры новых умных часов Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2 в сеть просочились их характеристики и цены — эту информацию опубликовал немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт.

Характеристики

Вся новая линейка будет оснащена 3-нанометровым чипсетом Qualcomm SW6100 с 5-ядерным процессором (одно производительное ядро с частотой до 2,1 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой до 1,95 ГГц). В зависимости от модели часы будут иметь 2 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Galaxy Watch Ultra 2 получат значительно увеличенную батарею емкостью 800 мАч — примерно на 35% больше, чем у предшественника. Дизайн Watch9 останется практически неизменным, тогда как Watch Ultra 2 получит новый безель с отметками, который может оказаться поворотным.

Цены в Европе (с пересчетом в гривны по курсу НБУ 50,86 грн/€)

Galaxy Watch9, 40 мм, Bluetooth — 409 € (≈20 800 грн)

Galaxy Watch9, 40 мм, LTE — 459 € (≈23 340 грн)

Galaxy Watch9, 44 мм, Bluetooth — 439 € (≈22 330 грн)

Galaxy Watch9, 44 мм, LTE — 489 € (≈24 870 грн)

Galaxy Watch Ultra 2, LTE — 749 € (≈38 090 грн)

По сравнению с предыдущим поколением цены выросли на 30–50 евро в зависимости от модели.

Дата выхода

Официальная премьера новых моделей ожидается 6 августа в рамках презентации Samsung Galaxy Unpacked. Цены и характеристики Galaxy Watch9 и Watch Ultra 2 просочились в сеть