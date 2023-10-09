Huawei звинуватили у пізній реакції Ізраїлю на атаку ХАМАС

Розвідка Ізраїлю пізно відреагувала на атаку ХАМАС через те, що палестинські бойовики користуються технікою Huawei, яка погано прослуховується з боку західних і прозахідних спецслужб. Про це повідомляє видання Al Bawaba.

Al Bawaba пише, що використання пристроїв Huawei палестинцями є однією з домінуючих теорій у соцмережах, які пояснюють провал ізраїльської розвідки.

«Схоже, лідери ХАМАСу дійсно використовували смартфони Huawei, щоб не допустити прослуховування з боку західних спецслужб. Тепер зрозуміло, чому США так ненавидять Huawei. Якщо ви не хочете зливати конфіденційну інформацію ЦРУ просто купіть смартфон Huawei! » – Написав користувач X (Twitter) з ніком DaiWW.

Пізніше теорію цього користувача підтвердив колишній член Аль-Каїди , а потім агент секретної розвідувальної служби МІ-6 Еймен Дін. За його даними, лідери та бойовики ХАМАС насправді користуються переважно планшетами та смартфонами Huawei.

«Усім, хто запитує, як Ізраїль зі своїми службами безпеки та розвідки не зміг дізнатися про плани ХАМАС щодо зухвалого вторгнення до Ізраїлю. Часткова відповідь на це запитання: Huawei! – написав Дін.

Дін пояснив, що після того, як Google та інші IT-гіганти США заборонили Huawei використовувати у смартфонах та планшетах свої сервіси, китайська компанія розробила власні аналоги іноземних програм. Причому нові сервіси захищені від злому для всіх, крім китайських спецслужб.