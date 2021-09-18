Samsung Galaxy S22 із Snapdragon потрапив у Geekbench

Cпекуляції щодо технічних характеристик смартфонів Samsung Galaxy S22 наступного року тривають з моменту появи на ринку поточної моделі. Один із результатів, зафіксованих у бенчмарку Geekbench, проливає більше світла на те, що буде всередині майбутньої Галактики.





Не ця модель нас найбільше цікавить

Продуктивність Galaxy S22 надихає любителів нових технологій, перш за все, з однієї причини. Він буде оснащений надзвичайно потужним чіпом SoC – Samsung Exynos 2200, який використовує графічний процесор AMD. На жаль, у нас поки немає хороших новин. Помічений смартфон, швидше за все, є базовою версією Samsung Galaxy S22, призначеною для ринку США. Про це свідчить буква U в назві моделі – SM -S901U.

У випадку з Galaxy S22 , як і в попередніх моделях, версія, обладнана системою SoC від Qualcomm, вийде на ринок США. Це, швидше за все, Snapdragon 895.

Samsung Galaxy S22 без флагманського Snapdragon?

Американська версія Galaxy S22, помічена в бенчмарку Geekbench , оснащена 8 ГБ оперативної пам’яті і працює під управлінням Android 12. Однак не зовсім зрозуміло, яка конкретна система SoC прихована під назвою Taro . Відомо лише, що вона використовує графічний процесор Adreno 730.

Існує велика ймовірність того, що в 2022 році ми побачимо дві системи SoC Qualcomm, присвячені флагманам. Крім Snapdragon 895, який нібито присутній в описуваному Samsung, буде також Snapdragon 898, який можна було побачити на Geekbench в одному зі смартфонів виробництва vivo (V2102A).

Однак так само ймовірно, що це один і той же SoC, але працює з абсолютно різними параметрами.

Очікується, що останній, найпопулярніший чіп Qualcomm буде вироблятися в 4 -нм процесі на заводах Samsung.

Вищезгадані звіти, схоже, підтверджують, що у випадку Samsung Galaxy S22 ми знову матимемо справу з двома версіями з абсолютно іншою системою SoC, і ми, європейці, матимемо варіант Exynos. Напевно, ми почекаємо деякий час до перших тестів продуктивності смартфонів з цією системою.