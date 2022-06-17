Версія для обраних: презентовано обмежену серію Amazfit GTR 3 Pro

Huami слідом за Bip 3 і 3 Pro представила смарт-годинник Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition. Від базової версії GTR 3 Pro вони відрізняються новим дизайном з плоскими гранями корпусу, який «є ідеальним злиттям класичного стилю і сучасної моди».





Годинник представлений у кольорах Mystic Silver та Sleek Gold. Обидва виготовлені з нержавіючої сталі, мають класичну кнопку-коліщатко і м’який, приємний на дотик шкіряний ремінець.

Екран круглий, з AMOLED-матрицею діагоналлю 1,45-дюйма, роздільною здатністю 480 × 480 пікселів, яскравістю до 1000 ніт та стійким до подряпин склом. Користувачам доступно понад 180 циферблатів.

Біометричний датчик BioTrackerTM PPG 3.0 відповідає за моніторинг кисню в крові, частоти серцевих скорочень, рівня стресу та сну. Усі чотири показники можна отримати в один дотик. Для спорту передбачено 150 різних режимів, 8 з яких розпізнаються автоматично.

Є підтримка Bluetooth 5.1 LE та Wi-Fi (2,4 ГГц), а також навігація на базі GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS, QZSS. Мікрофон та динамік дозволяють приймати виклики, не виймаючи смартфон з кишені. Ще передбачена можливість зберігання музики на годиннику з прослуховуванням через бездротові навушники.

Акумулятор ємністю 450 мАг забезпечує до 12 днів автономної роботи у звичайному режимі або до 30 днів при заощадженні заряду. Ціна новинки становила 210 доларів.