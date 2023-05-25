Україні хочуть передати далекобійні ракети “Таурус”: на що вони здатні

Родеріх Кізеветтер, полковник у відставці, член партії ХДС, запропонував поставити на озброєння Збройних сил України (ЗСУ) ракети великої дальності “Таурус”. Ці ракети здатні долати відстань до 500 кілометрів.

Специфіка

У розмові з РНД політик підкреслив, що союзники України повинні повністю взяти на себе зобов’язання щодо її підтримки. Він висловив думку, що все озброєння НАТО, дозволене до передачі міжнародним правом, має бути надане ЗСУ. Він висловився за те, щоб союзники Києва не встановлювали жодних обмежень чи “червоних ліній”.

Наразі розглядається можливість отримання Збройними силами України німецьких ракет дальнього радіусу дії “Таурус”.

Кізеветтер зазначив, що німецька армія, Бундесвер, має обмежену кількість ракет Taurus. Проте, на його думку, було б доцільніше передати їх ЗСУ. Українські військові могли б потенційно використовувати ці ракети проти сил, що вторглися на територію України. Раніше Берлін розмістив замовлення на поставку 600 одиниць ракетних комплексів дальнього радіусу дії, але наразі лише 150 з них залишаються в строю.

Наразі розглядається можливість придбання ЗСУ німецьких ракет дальнього радіусу дії “Таурус”.

Крилата ракета “Таурус”, зброя класу “повітря-поверхня”, призначена для нанесення точних ударів по прихованих і добре укріплених цілях. “Таурус” є прямим конкурентом ракети “Storm Shadow“, яка вже є на озброєнні ЗСУ.