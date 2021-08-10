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Відчує 90%: сьогодні Землю накриє магнітна буря, а до кінця місяця ще дві

До кінця місяця відбудеться ще три хвилі

10.08.2021
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У вівторок, 10 серпня , землю накриє сильна магнітна буря. Це друга буря в цьому місяці і вона буде сильніша за попередню, досягнувши 4 балів. Такі збурення відчують 90% метеозалежних. Несприятлива обстановка триватиме один день, повідомляє Лабораторія астрономії Сонця ФІАН.


Наступна магнітна буря очікується 16 серпня . Її інтенсивність – всього два бали. Однак розслаблятися не варто: всього лише через добу прийде потужна магнітна буря.

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Четверта магнітна буря настане 24 серпня . Це найбільш тривалі і сильні збурення в місяці, вони триватимуть кілька днів.

Як пережити магнітні бурі в серпні

Під час магнітних бур медики рекомендують метеозалежним захистити себе від стресів – більше перебувати вдома в приємній обстановці або на відпочинку.

Найпоширеніші симптоми під час магнітної бурі: головний біль, запаморочення, скачки артеріального тиску, біль в суглобах і м’язах, загострення хронічних захворювань, безсоння і дратівливість.

Для гарного самопочуття під час магнітної бурі слід дотримуватися деяких правил в небезпечні дні – метеозалежним захистити себе від стресів, більше перебувати вдома в приємній обстановці або на відпочинку.

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10.08.2021
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