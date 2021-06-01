Гроші зникали прямо на очах: “працівники банку” ошукали українку на десятки тисяч гривень

До правоохоронних органів Ямпільщини звернулася жителька одного з навколишніх сіл, у якої телефонні шахраї вкрали 71 тиcячу грівeн з карти. Злочинець скористався «старовинною» схемою обкрадання карткових рахунків, представляючись співробітником банку.





Подробиці ситуації

Жінка детально описала дії злочинця. Одного вечора їй зателефонував невідомий, який видавав себе за співробітника служби безпеки банку. Він заявив, що в їх фінустанові зараз відбувається оновлення системи безпеки, тому всі користувачі повинні пройти просту процедуру ідентифікації особистості. Для цього потрібно надати дані карти, включаючи:

номер картки;

секретний CVC-код, а також термін дії пластика;

цифри з СМС-повідомлень, які стануть приходити на телефон.

Жінка повірила і надала шахраєві «карт-бланш», диктуючи секретні коди і дані картки. Злочинець відразу ж почав виводити гроші з рахунку, причому робив це порціями. Постраждала бачила СМС про зняття коштів, однак шахрай переконував її, що гроші зараз переходять на «секретний рахунок», а потім повернуться назад. Коли віртуальний гаманець клієнтки спорожнів, «співробітник банку» попросив її відкрити кредит, зареєструвавши нову кредитну карту. Коли стало зрозуміло, що знань постраждалої для цього не вистачає, ввічливо попрощався.

Жінка ж стала чекати повідомлень про повернення коштів на картку, як їй обіцяв «співробітник банку». Прочекавши кілька годин, постраждала зрозуміла, що її ошукали. Перевіривши стан рахунку, потерпіла оторопіла – з її аккаунта було знято 71 тиcячу грівeн.