Samsung Galaxy S24 отримає новий дизайн, натхненний iPhone

Samsung дуже акуратно підходить до оновлення дизайну своїх флагманів. Цього року топова модель Ultra виглядає практично ідентично попереднику, а в Galaxy S23 і S23+ змінилися тільки камери – замість прямокутного фотомодуля корейці використовують мінімалістичні об’єктиви, що виступають прямо з корпусу. Однак наступне покоління Galaxy зазнає серйозного редизайну.

Авторитетний інсайдер Ice Universe каже, що Samsung має намір змінити зовнішній вигляд металевого каркасу. У минулих поколіннях компанія робила ставку на закруглену форму корпусу, але наступного року смартфони будуть прямокутними, з плоскими торцями як останні iPhone

Як приклад, Ice Universe показує дві фотографії, але не iPhone, а Meizu 20, припускаючи, що «у Samsung, ймовірно, вийде щось схоже».

Зараз корейці використовують плоскі рамки лише у гнучких смартфонах Galaxy Fold та Flip. Усі покоління S-серії мали закруглену форму, тож для компанії це досить радикальний крок. Що стосується дизайну камери, то тут нічого не зміниться – використовуватиметься знайомий «світлофор» з трьох об’єктивів, що випирають один над одним.

Також поки неясно, як виглядатиме Galaxy S24 Ultra – топова модель бренду зазвичай отримує окремий дизайн, з посиланнями на скасовану лінійку Galaxy Note.