Xiaomi обіцяє частіші оновлення для своїх нових флагманів

Смартфони Xiaomi 13T і 13T Pro отримають п’ятирічну підтримку оновленнями. Про це на своїй сторінці в X (раніше Twitter) написав директор з комунікацій компанії Даніель Дежарле.

“Ми з гордістю повідомляємо про значне розширення наших зобов’язань з надання виняткової підтримки програмного забезпечення. Xiaomi 13T і 13T Pro отримають чотири оновлення Android, а також п’ятирічну підтримку патчами безпеки”, – заявив Дежарле.

Таким чином, Xiaomi зрівняється за термінами підтримки з компанією Samsung, яка також пропонує п’ятирічну підтримку для своїх флагманських пристроїв. З чуток, Google планує випускати по чотири апдейти Android для своїх смартфонів Pixel, проте дана інформація поки не підтверджена.

Очікується, що Xiaomi 13T Pro отримає флагманський чіп MediaTek Dimensity 9200+, від 12 до 16 ГБ оперативної пам’яті, вбудоване сховище об’ємом від 256 ГБ до 1 ТБ і швидку зарядку потужністю 120 Вт. Базова модель запропонує субфлагманський Dimensity 8200 Ultra і зарядку на 67 Вт. Смартфони будуть оснащені ідентичним OLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц. Основна камера на 50 Мп і ультраширококутний модуль з роздільною здатністю 13 Мп в обох випадках будуть однакові, тоді як Xiaomi 13T Pro отримає третю камеру – 50-мегапіксельний телеоб’єктив.

Презентація смартфонів серії Xiaomi 13T відбудеться 26 вересня в Берліні. Новинки також з’являться в Україні, проте їхня вартість поки що невідома.